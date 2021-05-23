Когда низы не желают жить по-старому. Швеция, Канада и Чехия потерпели по два поражения

Сегодня шведы впервые в истории ЧМ проиграли белорусам. Счет 0:1 заставляет вспомнить первое российское поражение от сборной Белоруссии – в Санкт-Петербурге-2000. Гол 21 год назад забил Владимир Цыплаков, увы, недавно ушедший в мир иной. В Риге-2021 «Тре Крунур» и их вратаря Адама Рейдеборна уязвил Герман Нестеров. Бывший голкипер «Ак Барса» провел хороший матч, в отличие от своего напарника Виктора Фаста, проигравшего накануне датчанам (3:4). У белорусов на последнем рубеже зажигал Дэнни Тэйлор, заменивший по ходу матча со словаками (2:5) Константина Шостака. Шведы легко проникали на средний пятачок, но с их бросками справлялся натурализованный белорус.

Еще сильнее Тэйлора удивил вратарь сборной Казахстана Никита Бояркин из «Сарыарки», который заменил шведского отказника с казахстанским паспортом Хенрика Карлссона. Доморощенный голкипер справился с более, чем полусотней бросков финнов. Накануне они одолели 2:1 американцев с их вундеркиндом Джейсоном Робертсоном (конкурентом Кирилла Капризова в борьбе за «Колдер Трофи») и рассчитывали взять казахстанцев голыми руками. Не вышло. Подопечные Юрия Михайлиса не только сравняли счет, но и куда удачнее исполняли буллиты.

На Олимпиаде-1998 в Нагано с участием лучших игроков мира мы гордились советской хоккейной школой – в финальный турнир восьми пробились сборные Казахстана и Белоруссии. А через четыре года в Соль-Лейк-Сити белорусы в четвертьфинале сняли с пробега, пожалуй, главных претендентов на золотые медали «Тре Крунур» (4:3) и пробились в полуфинал. А потом советские дрожжи иссякли, и результаты белорусов, казахстанцев поползли вниз. Теперь они возвращают утерянные позиции.

А канадцы борются не только с соперниками, но и «аэродромом» «Арены Рига». Пока они только вкатываются в турнир: за поражением от хозяев латвийцев (0:2) последовала пощечина от американцев (1:5). Лишь в третьем периоде, горя 0:4, «Кленовые листья» разменяли ноль в графе «заброшенные шайбы». Может, родоначальники хоккей решили уже в четвертьфинале (мы не допускаем мысли, что они не попадут в плей-офф) сразиться со сборной России?

Чехи с их хваленой атакой так огорчились поражению от нашей команды (3:4), что в одну калитку уступили Швейцарии (2:5). Неужели Шимона Грубеца и его партнеров так надломила пропущенный гол, которому предшествовал офсайд? Лучший вратарь плей-офф КХЛ растерял запас фарта.