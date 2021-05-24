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Жестокая правда ЧМ-2021: не можем забить без помощи соперников или судей
24 мая 21:53
автор: Виталий Славин
автор фото: IIHF

Жестокая правда ЧМ-2021: не можем забить без помощи соперников или судей

Россияне бездарно провалили старт ЧМ-2021: в одну калитку капитулировали перед скромными словаками – 1:3. Я не ошибся: ранее не мы победили чехов и британцев – они проиграли сами себе.

С фиаско чехов в Риге все ясно как божий день: команда тренера-дебютанта Пешана элементарно словила звездочку. Еще бы! После шести кряду викторий в апреле и мае в Еврочеллендже – 5:0 и 7:2 с Австрией, 4:1 и 5:4 с Германией, 2:0 и 2:1 со Словакией. А затем стопроцентного результата на домашнем этапе Евротура – 2:1 с Финляндией, 3:2 со Швецией, 4:0 с Россией. Причем пять последних матчей сыграли в Праге на канадской коробке.

Стоило чехам, уже примерявшим медали ЧМ-2021, перебраться на аэродром латвийской столицы – каток с прежней шириной ИИХФ в 30 метров, как мигом все разладилось. Вплоть до последней минуты чехи раз за разом любезно предлагали нам подарки в виде дыр в обороне, от которых подопечные Брагина не отказывались. 4:3 с победной шайбой Григоренко за 19 секунд до финальной сирены. Чехи настолько увлеклись благотворительностью, что затем влетели швейцарцам и вовсе 2:5!

Ну а россияне позавчера провели этакий спарринг с Великобританией, превратившийся в формальность после четырех безответных шайб к 11-й минуте. Надеюсь, все в нашей сборной в курсе, что чемпионат Великобритании в пандемийном сезоне вообще не проводился. Потому вратарь Уистл лишь ко второму перерыву понял, что при атаках россиян под бросающего выбегать не следует, иначе раскатают и забьют в пустую рамку. Как только он стал оставаться в краске, олимпийские чемпионы сразу приуныли и сумели уязвить британца еще лишь трижды. 7:1.

Тем не менее теперь уже у наших слегка снесло крышу. Тем более что с резко измельчавшими словаками проблем на ЧМ давно не возникало. А ведь они в Риге тоже стартовали с двух побед – 5:2 над Белоруссией и 2:1 над освоившейся на турнире Великобританией. Подозреваю, Бурдасова, Шалунова и Ко этот минимальный счет расслабил еще больше и окончательно лишил мотивации. Что, кстати, Каменев постфактум и подтвердил.

Но всем давно известно: без умельцев экстра-класса на одном коньке на ЧМ никого не обыграть. Впрочем, и наличие суперзвезд – не гарантия. Два года назад в полуфинале ЧМ в Братиславе с финскими ноунеймами не помогли ни Кучеров с Гусевым, ни Овечкин с Малкиным, ни Кузнецов с Капризовым, ни Ковальчук с Василевским.

Сейчас в воротах и в атаке у нас близко таких виртуозов нет. Потому поражение команды, посчитавшей, что у нее сегодня очередная тренировка, закономерно. Хорошо хоть, разгромно не продули. Пожалели нас бойцы канадца Ремзи, а может, банально мастерства не хватило.

Самое прискорбное, что впереди-то толком ничего не создали. Единственный гол нам снова, как первую шайбу Бурдасова чехам, заброшенную после двухсотпроцентного офсайда, подарили забавные судьи, допускающие чудовищные ошибки в элементарных ситуациях. Похоже, они, как британцы, тоже заржавели в локдаунной Европе. Как можно было не заметить пас рукой перед голом в большинстве Барабанова, уму непостижимо!

В недавней серии Кубка Гагарина «Авангард» - «Магнитка» возник точно такой же момент. Уралец Пашнин выкидывал шайбу в меньшинстве из своей зоны. Каски задел ее рукой, и она оказалась у Найта. Последовала перепасовка омичей, увенчавшаяся точным выстрелом в ворота «Металлурга». Однако судьи минут на пять ушли в кино, после чего гол «ястребов» аннулировали. Любопытно, что тогда и сегодня на льду реализовавшей большинство команды был Толчинский. Увы, Сергей – не Игорь Нетто. На ЧМ-1962 капитан футбольной сборной СССР попросил рефери отменить мяч в ворота Уругвая, влетевший через дырку в боковой сетке ворот.

Напрашивается простой вопрос: а мы без помощи соперников и арбитров сами что-то скреативить в состоянии? Отлуп от словаков четко зафиксировал: нет, не могем… А ведь новых презентов от датчан, швейцарцев, обозленных шведов, тем более финнов и североамериканцев ждать наивно.

Неужели сегодняшний срыв Шалунова, когда под занавес третьего периода при счете 1:1 московский армеец беспечно сфолил в чужой зоне и словаки забили в большинстве победный гол – пролог к катастрофе сборной? Разве вы забыли, как в финале Кубка Гагарина-2021 при счете 2:1 в игре и серии тот же Шалунов зачем-то сломал в средней зоне Стася и отправился в раздевалку на полтора матча? Тот эпизод решил исход противостояния. «Авангард» перехватил инициативу и одержал три победы подряд – 4:3, 2:0, 1:0. Пока от лучшего бомбардира Кубка Гагарина-2021 сборной только вред.

Есть о чем задуматься Валерию Брагину.

источник: «Советский спорт»
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