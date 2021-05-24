Жестокая правда ЧМ-2021: не можем забить без помощи соперников или судей

С фиаско чехов в Риге все ясно как божий день: команда тренера-дебютанта Пешана элементарно словила звездочку. Еще бы! После шести кряду викторий в апреле и мае в Еврочеллендже – 5:0 и 7:2 с Австрией, 4:1 и 5:4 с Германией, 2:0 и 2:1 со Словакией. А затем стопроцентного результата на домашнем этапе Евротура – 2:1 с Финляндией, 3:2 со Швецией, 4:0 с Россией. Причем пять последних матчей сыграли в Праге на канадской коробке.

Стоило чехам, уже примерявшим медали ЧМ-2021, перебраться на аэродром латвийской столицы – каток с прежней шириной ИИХФ в 30 метров, как мигом все разладилось. Вплоть до последней минуты чехи раз за разом любезно предлагали нам подарки в виде дыр в обороне, от которых подопечные Брагина не отказывались. 4:3 с победной шайбой Григоренко за 19 секунд до финальной сирены. Чехи настолько увлеклись благотворительностью, что затем влетели швейцарцам и вовсе 2:5!

Ну а россияне позавчера провели этакий спарринг с Великобританией, превратившийся в формальность после четырех безответных шайб к 11-й минуте. Надеюсь, все в нашей сборной в курсе, что чемпионат Великобритании в пандемийном сезоне вообще не проводился. Потому вратарь Уистл лишь ко второму перерыву понял, что при атаках россиян под бросающего выбегать не следует, иначе раскатают и забьют в пустую рамку. Как только он стал оставаться в краске, олимпийские чемпионы сразу приуныли и сумели уязвить британца еще лишь трижды. 7:1.

Тем не менее теперь уже у наших слегка снесло крышу. Тем более что с резко измельчавшими словаками проблем на ЧМ давно не возникало. А ведь они в Риге тоже стартовали с двух побед – 5:2 над Белоруссией и 2:1 над освоившейся на турнире Великобританией. Подозреваю, Бурдасова, Шалунова и Ко этот минимальный счет расслабил еще больше и окончательно лишил мотивации. Что, кстати, Каменев постфактум и подтвердил.

Но всем давно известно: без умельцев экстра-класса на одном коньке на ЧМ никого не обыграть. Впрочем, и наличие суперзвезд – не гарантия. Два года назад в полуфинале ЧМ в Братиславе с финскими ноунеймами не помогли ни Кучеров с Гусевым, ни Овечкин с Малкиным, ни Кузнецов с Капризовым, ни Ковальчук с Василевским.