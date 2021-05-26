В НХЛ наступила эра милосердия: отныне русских можно бить безнаказанно?

Вопиющее хамство «пантер» в четвертом матче южного дерби, когда при счете 2:6 под занавес третьего периода они последовательно отправили к врачам в раздевалку Кучерова, набравшего 4 (1+3) очка, и Сергачева, «Советский спорт» подробно описал здесь. Попутно мы выразили надежду, что лига не оставит без внимания рубящий удар клюшкой франкоканадца Дюклера сзади по подколенной области Кучерова в неигровой ситуации. По сути это была циничная казнь самого креативного хоккеиста мира на глазах всей планеты.
Комиссар НХЛ Гари Беттман на следующий день действительно выступил. С целой колонкой! Приуроченной… к годовщине убийства в Миннеаполисе. Глава лиги, в частности, сказал:
- Сегодня исполняется ровно год с убийства Джорджа Флойда, ставшего для нашего общества поворотной точкой в борьбе с расизмом и социальной несправедливостью…
Игроки, команды и персонал лиги более не желают «заткнуться и играть в хоккей». Они не принимают эту фразу как единственное, что могут предложить всем, кто любит этот спорт. Особенно тем, кто не чувствует, что с ним справедливо обращались в прошлом. Мы верим, что наш вклад в это движение должен начаться изнутри. Стремление сделать хоккей доступным для всех может быть достигнуто только в том случае, если хоккейную культуру будут создавать все…
Мы хотим, чтобы в хоккее были более глубокие отношения с черным, азиатским, испано-латинским населением, коренными народами и всеми другими цветными сообществами. Это касается игроков, сотрудников, болельщиков, бизнес-партнеров и лидеров мнений. Мы создаем инклюзивную культуру, которая приветствует появление недостаточно представленных групп (по расовой, гендерной, сексуальной и дееспособной принадлежности).
Прекрасные слова, которые поддержат все. Особенно в России, где на бескрайних просторах в мире и дружбе веками счастливо живут почти 200 национальностей и все имеют абсолютно равные права со 116 миллионами (80% от населения РФ) русскими.
Но правила игры в хоккей тут при чем?! Неужели принадлежность к цветному сообществу, как в случае с Дюклером, подразумевает индульгенцию калечить лидера команды-соперницы? У «Флориды» в тот день бороздили лед 18 игроков. Только мне одному непонятно, почему акт устрашения российского форварда поручили именно 91-му номеру, который никогда тафгаем или провокатором не считался?
Есть ответы, господин Беттман?
Вчера у «Тампы» их не нашлось. Плюшевые гости откатали 59 минут 49 секунд, словно двумя днями ранее ничего не произошло. Подозреваю, получили строжайшее предупреждение от НХЛ – и не думайте кое-кого пальцем тронуть! Можно ли их назвать трусами, предавшими товарища – лучшего бомбардира Кубка Стэнли-2020? Не знаю. Надо быть в шкуре «молний». Корпоративную солидарность никто не отменял, равно как - толерантность, колонку Беттмана и все такое прочее. Да и как идти против барыг, которые тебе платят миллионы долларов!
«Пантеры» вместе с судьями эти настроения лиги мгновенно уловили и совместными усилиями попросту посадили «Лайтнинг» на свисток. Отсюда регулярные сэндвичи, в один из которых угодил Кучеров, когда в него безнаказанно одновременно въехали Гудас и Аккьяри, безудержный мелкий фол по всему полю и до кучи - незасчитанный гол в ворота сенсационного новичка «Флориды» 20-летнего Найта, победителя МЧМ-2021.
Лишь за 11 секунд до финальной сирены, после того как хозяева довели счет до 4:1, лопнуло терпение у тренера гостей Джона Купера. Он отправил на точку крайнего форварда Маруна. Завуалированный тафгай сразу после вбрасывания засадил шлагбаум в зубы тому самому Аккьяри, чем спровоцировал массовую заварушку. В махаче формально поучаствовал и Дюклер - опять же без каких-либо для себя последствий. Зачинщика судьи отправили в раздевалку. Но увесистую весточку «пантерам» в будущее он отправил.
Кого Марун сегодня изберет своей жертвой?
Кто-то в восставшей из пепла «Флориде», захватившей в этой серии моральное преимущество, все-таки ответит за Кучерова? Если потухшие «молнии» снова покорно опустят глазки в пол и тщедушно промолчат, в Кубке Стэнли-2021 действующим чемпионом ловить нечего.
Суровый бой ведет ледовая дружина:
Мы верим мужеству отчаянных парней.
В хоккей играют настоящие мужчины,
Трус не играет в хоккей!