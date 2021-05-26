В НХЛ наступила эра милосердия: отныне русских можно бить безнаказанно?

Вопиющее хамство «пантер» в четвертом матче южного дерби, когда при счете 2:6 под занавес третьего периода они последовательно отправили к врачам в раздевалку Кучерова, набравшего 4 (1+3) очка, и Сергачева, «Советский спорт» подробно описал здесь. Попутно мы выразили надежду, что лига не оставит без внимания рубящий удар клюшкой франкоканадца Дюклера сзади по подколенной области Кучерова в неигровой ситуации. По сути это была циничная казнь самого креативного хоккеиста мира на глазах всей планеты.

Комиссар НХЛ Гари Беттман на следующий день действительно выступил. С целой колонкой! Приуроченной… к годовщине убийства в Миннеаполисе. Глава лиги, в частности, сказал:

- Сегодня исполняется ровно год с убийства Джорджа Флойда, ставшего для нашего общества поворотной точкой в борьбе с расизмом и социальной несправедливостью…

Игроки, команды и персонал лиги более не желают «заткнуться и играть в хоккей». Они не принимают эту фразу как единственное, что могут предложить всем, кто любит этот спорт. Особенно тем, кто не чувствует, что с ним справедливо обращались в прошлом. Мы верим, что наш вклад в это движение должен начаться изнутри. Стремление сделать хоккей доступным для всех может быть достигнуто только в том случае, если хоккейную культуру будут создавать все…

Мы хотим, чтобы в хоккее были более глубокие отношения с черным, азиатским, испано-латинским населением, коренными народами и всеми другими цветными сообществами. Это касается игроков, сотрудников, болельщиков, бизнес-партнеров и лидеров мнений. Мы создаем инклюзивную культуру, которая приветствует появление недостаточно представленных групп (по расовой, гендерной, сексуальной и дееспособной принадлежности).