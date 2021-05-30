«Вегас» обеспечил Капризову мультимиллионный контракт, но Ничушкину и «лавинам» до этого дела нет

Кое-кто эту серию называет досрочным финалом, ибо сошлись два лучших клуба регулярного чемпионата, набравшие по 82 очка. Но не стоит забывать, что все 31 команды НХЛ играли строго в своих четырех дивизионах. Иначе говоря, можно только лишь констатировать, что «лавины» и «рыцари» были на голову всех сильнее в дивизионе Запад, потому заслуженно и вышли в его финал.

Хотя «Колорадо» разбил «Сент-Луис» всухую 4-0 с общим счетом 20-7, а «Вегасу» в противоборстве с «Миннесотой» потребовались максимальные семь поединков, тренер победителей регулярки Джаред Беднар относится к сопернику предельно уважительно:

– Встречаются две равные команды, которые играют немного в разном стиле, но обладают глубиной состава, скоростью и хорошими вратарями. Мы с командой ожидаем долгой и трудной серии.

Сегодня и послезавтра у «Колорадо» могут возникнуть вполне естественные проблемы из-за длительного простоя: Ничушкин и Ко отправили Владимира Тарасенко в Ригу еще 23 мая! К тому же Беднар только в конце раунда сможет рассчитывать на нападающего Кадри, которого дисквалифицировали на восемь матчей. Пару он уже пропустил.

Если у «Тампы», которая сегодня ночью тоже открывает второй раунд матчем в Роли с «Каролиной», два козыря в лице Кучерова и Василевского, то «Колорадо» должно взять свое благодаря супертройке Маккиннон (6 голов + 3 передачи в плей-офф-2021), Ландеског (2+6), Рантанен (1+6), а также за счет высокогорья. Не просто так денверцы бились за Президентский кубок. Теперь они на всех этапах плей-офф будут иметь преимущество своего льда, на котором «лавины» в последних 19 турах в основное время не уступили ни разу при 18 викториях!

У «Вегаса» после тяжелой победы над командой Капризова, которому «Уайлд» сегодня предложили восьмилетний контракт на 64 млн долларов, на отдых выдался всего один день.

– Мы набрали с «лавинами» одинаковое количество очков в регулярке, но они оказались впереди благодаря дополнительным показателям, – нападающему «рыцарей» Максу Пачиоретти не дают покоя лавры Капитана Очевидность. – Все знают, что это команда-индикатор для всей лиги. Сейчас они долго сидели дома и отдыхали, но мы должны усложнить им жизнь, особенно их звездам.

– Нечасто случается, что ко второму раунду твоя команда подходит более здоровой, чем была в первом. Но, похоже, сейчас именно так оно и есть, - радостно констатировал в пятницу тренер «Вегаса» Питер Дебур. - Я люблю мою команду. Горжусь тем, как мы провели первый раунд, дожав «Миннесоту».

Особая надежда Дебура на вратаря Флери. В регулярке Марк-Андре выиграл у «Колорадо» четыре матча из семи, отразив 93,2 процента бросков – солидный показатель. При этом дважды Флери отыграл на ноль. Только ему за весь сезон удалось остановить атаку горцев.

Словом, в западном финале возможно все. Но в «Колорадо» все-таки на круг мастерства больше. Валерий Ничушкин, кстати, лицевой счет в этом плей-офф уже открыл. Ждем от челябинца второго, третьего гола и так далее.

НАШ ПРОГНОЗ: 4-3