Михаил Григоренко: Будет хоккейная война

«Наверное, психологически трудно, когда счет 5:0. Все понимают, что игра сделана. Конечно, старались играть правильно, создавать моменты, но нужно отдать должное белорусам. Хорошо, что сыграли на ноль, помогли Самонову, это очень здорово.

Нападающий Михаил Григоренко поделился впечатлением от матча против Белоруссии и высказался о будущем противнике:

Все команды боролись за выход из группы. Так получилось, что канадцы в первых играх проиграли. Не играет роли с кем играть в четвертьфинале. Это матчи на вылет. У нас задача выиграть ЧМ, поэтому надо обыгрывать всех. Кого здесь опасаться? Опять же, это четвертьфинал, все понимают, нужно обыграть всех сильнейших, пошли игры на вылет.

Думаю, Канада есть Канада. Это четвертьфинал, все команды, которые вышли из группы, ставят задачу выиграть. Все оставшиеся игры будут идти кость в кость, поэтому настраиваемся на хоккейную войну».

Главный тренер сборной России Валерий Брагин также пообщался с журналистами после завершения встречи:

«Говорил команде в первом перерыве не терять концентрацию. Шла подготовка к плей-офф, должна быть полная концентрация. Правильно играть – это самое главн ое. Карнаухов не играл, так как дали ему отдохнуть. Посмотрели на Шалунова, Галимова.

Не жалко ли Беларусь? Вопрос не по адресу, никаких комментариев. По связкам почти все определено. С Канадой, думаю, пойдет боевой состав. Отдать матч белорусам, чтобы выйти на другого соперника? Это некорректный вопрос.

Четвертьфинал Россия – Канада? Это всегда вывеска, хороший ажиотаж. Хороший матч будет».