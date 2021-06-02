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Будет сенсация, если на Канаду не поставят Бобровского. Это топ-вратарь мирового калибра
02 июня 14:28
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ФХР

Будет сенсация, если на Канаду не поставят Бобровского. Это топ-вратарь мирового калибра

В четверг, 3 июня сборные России и Канады встретятся в четвертьфинале ЧМ. Кому штаб нашей сборной доверит пост номер один? Обсудим.

Вратарь – материя тонкая, фигура наиважнейшая. Мы уже не единожды рассказывали о заслугах перед сборной Сергея Бобровского, которого пригласили в Ригу на чемпионат мира несмотря на неудачный сезон и вотум недоверия, объявленный во «Флориде». Это правильное во всех смыслах решение штаба.

Во-первых, Бобровский всегда откликался на приглашение в сборную, во-вторых, рядом с ним даже потренироваться за счастье голкиперам-дебютантам ЧМ. Да, Александр Самонов на групповом этапе не подвел, засушил два «сухаря», дважды его называли лучшим игроком матча у нашей команды. С ним россияне одолели сильные сборные Чехии, Швеции и Швейцарии.

Но в плей-офф на первый план выходит опыт и харизма вратаря. С голкипером-дебютантом чемпионаты мира не выигрывают, если он не Белошейкин. Впрочем, ЧМ-1986 в Москве мало кто помнит, хотя ситуация перед тем турниром была напряженная. После осечки в Праге-85 (только бронза) от «Красной машины» ждали реванша. Тренер Виктор Тихонов сильно рисковал, отказавшись от услуг опытного Владимира Мышкина и сделав ставку на 19-летнего новичка. Евгений Белошейкин сполна отработал кредит доверия, сборная СССР не потеряла ни одного очка и вернула титул.

Без потерь прошла турнирную дистанцию в Минске-2014 и сборная России. С Бобровским в воротах и дважды подменявшим его Андреем Василевским, который в эти дни сражается за свой второй Кубок Стэнли и вторую «Везину». Вряд ли Бобровского пригласили в Ригу для создания атмосферы в раздевалке. На него рассчитывали как на первого номера. Это Олег Знарок мог запросто дать от ворот поворот энхаэловцам, которым якобы было гарантировано место в заявке на ЧМ. Тем же Семёну Варламову и Наилю Якупову перед домашним турниром 2016 года.

Пикантности ситуации с выбором вратаря добавляет наш соперник в четвертьфинале. Кто бы что ни говорил, теперь на Канаду у нас смотрят снизу вверх, у России сложился комплекс родоначальников хоккея (это касается и молодежи). В Ригу «Кленовые листья» привезли молодую команду, но все-таки скомплектованную из энхаэловцев. Эти парни обученные, быстрые, уже освоились на европейском «аэродроме», почувствовали локоть друг друга (извините за олдскульный оборот), на групповом этапе прорезались лидеры – Адам Хенрик (капитан команды), Коннор Браун, Эндрю Манджапане, а также боевичок Макс Комтуа.

Команда Жерара Галлана ищет счастье у чужих ворот, чаще других команд палит по воротам. Правда, на последнем рубеже пожар. Кстати, основной вратарь Дарси Кемпер играл против России в четвертьфинале ЧМ-2018 в Копенгагене и взял-таки верх в состязании «кто больше напарит» с нашим Игорем Шестёркиным. Но датский состав «Кленовых листьев» (с капитаном Коннором Макдэвидом) не чета рижскому.

Но вернемся к вратарской теме. Вся линия обороны «Красной машины новой сборки» составлена из энхаэловцев. О чем Иванову Проворову или Дмитрию Орлову говорит фамилия Самонов? Да ни о чем. До Риги они в лучшем случае путали ее с фамилией Самсонов, а то и вовсе не знали. Им будет куда комфортнее, чувствуя за спиной Бобровского. Правда, до Риги с Сергеем в сборной играл только Дмитрий Орлов. В Минске-2014 защитник получил травму руки и досрочно покинул турнир.

Думается, в случае неудачи с Бобровским (в это верить совсем не хочется) штаб найдет слова оправдания. Но если проиграем с Самоновым, поднимется такая волна (даже цунами)…

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

3 июня

Россия – Канада

Начало матча: 20:15

Трансляция: «Первый канал»

источник: «Советский спорт»
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