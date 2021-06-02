Будет сенсация, если на Канаду не поставят Бобровского. Это топ-вратарь мирового калибра

Вратарь – материя тонкая, фигура наиважнейшая. Мы уже не единожды рассказывали о заслугах перед сборной Сергея Бобровского, которого пригласили в Ригу на чемпионат мира несмотря на неудачный сезон и вотум недоверия, объявленный во «Флориде». Это правильное во всех смыслах решение штаба.

Во-первых, Бобровский всегда откликался на приглашение в сборную, во-вторых, рядом с ним даже потренироваться за счастье голкиперам-дебютантам ЧМ. Да, Александр Самонов на групповом этапе не подвел, засушил два «сухаря», дважды его называли лучшим игроком матча у нашей команды. С ним россияне одолели сильные сборные Чехии, Швеции и Швейцарии.

Но в плей-офф на первый план выходит опыт и харизма вратаря. С голкипером-дебютантом чемпионаты мира не выигрывают, если он не Белошейкин. Впрочем, ЧМ-1986 в Москве мало кто помнит, хотя ситуация перед тем турниром была напряженная. После осечки в Праге-85 (только бронза) от «Красной машины» ждали реванша. Тренер Виктор Тихонов сильно рисковал, отказавшись от услуг опытного Владимира Мышкина и сделав ставку на 19-летнего новичка. Евгений Белошейкин сполна отработал кредит доверия, сборная СССР не потеряла ни одного очка и вернула титул.

Без потерь прошла турнирную дистанцию в Минске-2014 и сборная России. С Бобровским в воротах и дважды подменявшим его Андреем Василевским, который в эти дни сражается за свой второй Кубок Стэнли и вторую «Везину». Вряд ли Бобровского пригласили в Ригу для создания атмосферы в раздевалке. На него рассчитывали как на первого номера. Это Олег Знарок мог запросто дать от ворот поворот энхаэловцам, которым якобы было гарантировано место в заявке на ЧМ. Тем же Семёну Варламову и Наилю Якупову перед домашним турниром 2016 года.

Пикантности ситуации с выбором вратаря добавляет наш соперник в четвертьфинале. Кто бы что ни говорил, теперь на Канаду у нас смотрят снизу вверх, у России сложился комплекс родоначальников хоккея (это касается и молодежи). В Ригу «Кленовые листья» привезли молодую команду, но все-таки скомплектованную из энхаэловцев. Эти парни обученные, быстрые, уже освоились на европейском «аэродроме», почувствовали локоть друг друга (извините за олдскульный оборот), на групповом этапе прорезались лидеры – Адам Хенрик (капитан команды), Коннор Браун, Эндрю Манджапане, а также боевичок Макс Комтуа.