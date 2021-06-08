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Матча Звезд в Риге не будет, «Адмирал» возвращается, площадки в 26 метров
08 июня 20:16
автор: Елена Кузютина

Матча Звезд в Риге не будет, «Адмирал» возвращается, площадки в 26 метров

Президент КХЛ Алексей Морозов - о новом хоккейном сезоне.

8 июня КХЛ окончательно попрощалась с 13-м сезоном. В концертном зале в Барвихе начинается церемония закрытия. Здесь найдут свои награды лучшие тренер, нападающий, защитник, новичок и другие отличившиеся.

Перед началом торжественной части президент КХЛ Алексей Морозов пообщался с журналистами.

- Алексей Алексеевич, как будет играть минское «Динамо» в Риге и рижское «Динамо» в Минске с учетом всей ситуации?
- На данный момент мы следим. У нас стандартная ситуация, хоккей — вне политики. Белорусов же сейчас пустили на чемпионат мира. Никаких политических ограничений нет, которые не позволили бы нам провести чемпионат. Если случится форс-мажорная ситуация, то у нас есть запасные варианты. Есть площадки в России, на которых можно провести какие-то вынесенные матчи. Как, например, была ситуация с «Йокеритом». Мы держим все варианты в голове, но сейчас мы держим в голове то, чтобы хоккей был вне политики. Все болельщики ждут хоккея. Если снимут вопрос по пандемии, то будет хороший наплыв болельщиков. Не хочется, чтобы политики вмешивалась в это.

- Состоится ли матч Звезд в Риге?
- Матч Звезд состоится, но не в Риге. Сегодня получили письмо, что они, к сожалению, не смогут принять этот праздник. Все из-за коронавирусных ограничений. Сейчас мы думаем над тем, где он состоится.

- Валерий Брагин сказал, что в КХЛ все меньше и меньше игроков для сборной. Не потому ли, что некоторые клубы собирают по пять пятерок, и хоккеисты там не играют, а протирают штаны?
- У каждого игрока есть выбор, где продолжать свою карьеру. Конечно, молодые игроки более закрепощены, так как они не могут выбирать, пока не стали неограниченно свободными агентами. Есть агенты, которые с ними работают и направляют их. У нас для этого введен потолок зарплат, чтобы нельзя было собрать всех лучших в одну команду. Вы видели, что и в том году были изменения, и Кагарлицкий в этом году поменял команду. И тот же Яруллин. Что касается слов Валерия Брагина, считаю, что ребята из КХЛ, которые были на чемпионате мира, были лидерами и здорово себя проявили. Взять того же Толчинского, Морозова, Воронкова.

- Возвращается ли «Адмирал» и как обстоят дела с клубами, у которых остались задолженности перед игроками?
- «Адмиралу» необходимо погасить все долги до 1 августа. Пока все идет к тому, что они справятся. В участники чемпионата мы уже внесли Владивосток. По остальным клубам - держим руку на пульсе, следим. Все должны быть без долгов к 1 августа.

- Были ли обсуждения касательно размера площадки?
- Многие клубы хотят перейти на 26 метров. И федерация хоккея выражает желание, чтобы все готовились в олимпийский сезон в едином размере. Будем стараться, но пока не у всех арен есть такая возможность.

источник: «Советский спорт»
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