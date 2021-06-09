Егор Чинахов: Следил за Лешей Черепановым, а сейчас получил приз его имени

Егор, в свой первый сезон в КХЛ вы не только завоевали главный трофей, но и получили индивидуальный приз имени Алексея Черепанова как лучший новичок. Какие эмоции испытываете? - Отличные. Спасибо партнерам по команде и тренерскому штабу за доверие и возможность проявить себя. Здесь и их заслуга.
- Помимо статуэтки вам еще что-то подарили спонсор...
- Какую-то премиальную банковскую карту. Говорят, работает по всему миру. Посмотрим.
- Вы как раз покидаете нас, отправляетесь играть за океан. Как настрой?
- Настрой положительный, буду тренироваться, чтобы показать лучший результат.
- Уже был разговор о вашей роли в «Коламбусе»?
- Пока еще конкретного разговора не было. Пока еще тренера не назначили.
- Удалось отдохнуть после насыщенного сезона?
- Да, я съездил с другом в Дубай. Теперь начинаем подготовку к новому.
- План тренировок?
- Зал, лед, зал, лед. Бег… Все как обычно.
- Вы впервые провели сезон в КХЛ? Как вам эта лига? В чем плюсы, минусы?
- Все отлично. Само проведение турнира в таких тяжелых условиях – это большая заслуга лиги, она не дала болельщикам скучать без хоккея. Условия для игроков оптимальные. Все было на уровне, несмотря на ковидные ограничения. В следующем году будет проще, и наверняка еще интереснее.
- Как удалось за один год пройти путь от игрока омской молодежки до одного из лидеров «Авангарда»?
- За счет доверия тренеров и руководства.
- Помните, как узнали о том, что впервые выйдете играть за «Авангард»?
- Это мне объявили утром. Понятное дело, что я переживал сильно. Но только до того момента, как ступил на лед. Вышел на раскатку, и отпустило. Как только ставишь конек на лед, сразу чувствуешь уверенность.
- Расскажите о том, как вам пришла идея отвезти Кубок Гагарина на могилу Алексея Черепанова? Как осуществили задумку?
- Осуществилось все замечательно. Изначально хотел привезти Кубок к Александру Вьюхину. Он обещал мне как-то подарить победную клюшку. А за Лешей Черепановым я всегда следил, мне нравилась его игра, поэтому был рад, что смог отвезти трофей к нему и тем самым почтить память талантливого хоккеиста. И, безусловно, для меня честь получить приз его имени.