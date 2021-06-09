Егор Чинахов: Следил за Лешей Черепановым, а сейчас получил приз его имени

- Вы как раз покидаете нас, отправляетесь играть за океан. Как настрой?

Егор, в свой первый сезон в КХЛ вы не только завоевали главный трофей, но и получили индивидуальный приз имени Алексея Черепанова как лучший новичок. Какие эмоции испытываете? - Отличные. Спасибо партнерам по команде и тренерскому штабу за доверие и возможность проявить себя. Здесь и их заслуга.

- Уже был разговор о вашей роли в «Коламбусе»?

- Пока еще конкретного разговора не было. Пока еще тренера не назначили.

- Удалось отдохнуть после насыщенного сезона?

- Да, я съездил с другом в Дубай. Теперь начинаем подготовку к новому.

- План тренировок?

- Зал, лед, зал, лед. Бег… Все как обычно.

- Вы впервые провели сезон в КХЛ? Как вам эта лига? В чем плюсы, минусы?

- Все отлично. Само проведение турнира в таких тяжелых условиях – это большая заслуга лиги, она не дала болельщикам скучать без хоккея. Условия для игроков оптимальные. Все было на уровне, несмотря на ковидные ограничения. В следующем году будет проще, и наверняка еще интереснее.

- Как удалось за один год пройти путь от игрока омской молодежки до одного из лидеров «Авангарда»?

- За счет доверия тренеров и руководства.

- Помните, как узнали о том, что впервые выйдете играть за «Авангард»?

- Это мне объявили утром. Понятное дело, что я переживал сильно. Но только до того момента, как ступил на лед. Вышел на раскатку, и отпустило. Как только ставишь конек на лед, сразу чувствуешь уверенность.

- Расскажите о том, как вам пришла идея отвезти Кубок Гагарина на могилу Алексея Черепанова? Как осуществили задумку?

- Осуществилось все замечательно. Изначально хотел привезти Кубок к Александру Вьюхину. Он обещал мне как-то подарить победную клюшку. А за Лешей Черепановым я всегда следил, мне нравилась его игра, поэтому был рад, что смог отвезти трофей к нему и тем самым почтить память талантливого хоккеиста. И, безусловно, для меня честь получить приз его имени.