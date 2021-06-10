«Ребята, на месте «Юности» должен был быть я!» - «Напьешься – будешь». «Авангард» - в евроауте

В поступившем сегодня вечером письме из штаб-квартиры Лиги чемпионов приводится, в частности, расписание матчей группы F. Вернее, таковым оно могло быть:

Фрибур-Готтерон - Авангард

Лександ - Тршинец

2 сентября

Тршинец – Фрибур-Готтерон

Авангард – Лександ

4 сентября

Тршинец - Лександ

Авангард – Фрибур-Готтерон

5 октября

Лександ – Фрибур-Готтерон

6 октября

Тршинец – Авангард

12 октября

Фрибур-Готтерон – Лександ

13 октября

Авангард - Тршинец

Каково? Нравится? Вместо никому ненужной многомесячной бодяги регулярного чемпионата КХЛ с заранее известным исходом ради определения 16 участников плей-офф – точнее, параллельно с ней – короткий международный совершенно непредсказуемый супертурнир: наши против ненаших. Две лучшие команды из группы выходят в плей-офф из четырех раундов, по итогам которого выявят сильнейший клуб Старого Света.

Но не спешите радоваться. Позавчера в заметке «Лига чемпионов выдала черную метку Белоруссии. «Авангард» обязан заменить минскую «Юность» мы подробно обрисовали ситуацию. Правление Лиги чемпионов исключило из участников соревнований в сезоне-2021/22 «Юность» по логистическим причинам – авиасообщение Белоруссии со странами ЕЭС фактически прекращено. Однако КХЛ с ФХР никак не отреагировали. Хотя во вторник в элитарной Барвихе вроде как все высшие руководители отечественного хоккея собрались на гала-вечере закрытия сезона.

«Советский спорт» заблаговременно сообщил, что появился великолепный шанс вернуться в европейскую хоккейную семью, где в следующем сезоне даже донецкий «Донбасс» дебютирует. Увы, никого возможность обогатиться международным опытом противоборства разным школам, из-за недостатка которого мы сливаем на ЧМ и в Еврочеллендже Швейцарии и Франции, Дании и Норвегии, Словакии и Германии, никого не заинтересовала.

Зато в Словакии отреагировали мгновенно! Там умеют считать каждый евроцент. Ведь тамошние клубы беспардонно не сидят на шее у государства. То есть - у нас с вами.

Хоккейные болельщики Балашихи, Омской области и ее диаспоры в Москве, завидуйте собратьям из Братиславы:

- Да-а-а. Бедняга. Ребята, на его месте должен был быть я!

К сожалению, никто у нас палец о палец не ударил, чтоб на месте «Юности» был «Авангард». Потому в указанном выше расписании, любезно высланном мне из Швейцарии, вместо «ястребов» стоит хорошо нам знакомый «Слован» из столицы Словакии.