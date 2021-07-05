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Мозякин завершил карьеру. Он не нужен главному тренеру «Металлурга»
05 июля 21:20
автор: Владислав Домрачев

Мозякин завершил карьеру. Он не нужен главному тренеру «Металлурга»

Лучший бомбардир КХЛ (928 шайб) и обладатель множества рекордов России по хоккею 5 июля решил завершить спортивную карьеру.

Первый бомбардир отечественных чемпионатов, олимпионик, двукратный чемпион мира Сергей Мозякин вынужден повесить клюшку и коньки на гвоздь. В конце марта ему исполнилось 40 лет. Сторона игрока так и не пришла к согласию с клубом из Магнитогорска.

Начну с еще свежего плей-офф. Капитан «Магнитки» стал лучшим бомбардиром команды в Кубке Гагарина. Набрав больше результативных очков, чем, к примеру, обладатель «Золотой клюшки» самому ценному игроку регулярного чемпионата Вадим Шипачев. В оправдание капитана московского «Динамо» можно сказать, что он провел кубковые матчи с «Северсталью» и СКА с серьезной травмой руки, которая потом не позволила ему сыграть на ЧМ-2021 в Риге.

Прошлый сезон сложился для Мозякина неоднозначно. Он играл с перерывами, но сумел избавиться от мучивших его на протяжении нескольких лет болей в спине. А перед плей-офф предоставленный ему отдых на восстановление и подготовку оказался как нельзя кстати. «Металлург» дал бой будущему обладателю Кубка Гагарина «Авангарду». И если бы не самосуд капитана «сталеваров» Сергея Плотникова, вылившийся в глупое удаление, в шестом матче при ничейном счете, еще не известно, в чью сторону повернулся вектор победы.

В межсезонье Мозякин склонялся к продолжению карьеры. Чувствовал в себе силы. Разумеется, речь шла только о Магнитогорске, где он добился двух побед в Кубке Гагарина и двух титулов MVP плей-офф. В этом городе ныне дом Сергея, он с женой Юлией воспитывает пятерых детей.

Однако «Магнитка» переборщила с легионерами-новичками и пробила потолок зарплат. Пришлось даже расстаться с якобы токсичным Плотниковым. Капитан команды в платежную ведомость не вписывался.

К тому же в Мозякине не заинтересован главный тренер «сталеваров» Илья Воробьев, которому капитан помог завоевать Кубок Гагарина в 2016-м. Вставать на тренерский мостик Сергей изначально не планировал, считая, что это не его ремесло.

Конечно, решение вопроса затянулось. Ясность должна была наступить в мае, а не в начале июля. Вряд ли семья главного бомбардира в истории КХЛ останется в Магнитогорске. Скорее всего, она переедет в родной для Сергея и Юлии Ярославль.

Напомним, Мозякин начинал большую карьеру в ХК ЦСКА под руководством Виктора Тихонова. Московская команда тогда прозябала в Высшей лиге и не решала серьезных турнирных задач. Так что самобытный 18-летний форвард в творческом плане оказался в зоне комфорта. Мудрый тренер позволял ему творить, не зажимал в жесткие рамки. Окажись Мозякин в Ярославле у Петра Воробьева (отца главного тренера «Магнитки»), вряд ли бы Россия получила супербомбардира, рядом с которым расцветали выходившие с ним в звене партнеры. Например, Альберт Лещев, теперь главный тренер юниорской сборной России.

Пока не объявили о завершении карьеры нападающие Александр Попов и Алексей Терещенко, которые на один год старше Мозякина. Пробежал слух, что обладателю Кубка Гагарина в составе ЦСКА могут предложить работу в армейском хоккейном клубе.

Пока не продлил отношения с «Ак Барсом» его капитан Данис Зарипов. Его интерес продолжить карьеру понятен: форвард стремится обойти в рейтинге снайперов отечественного хоккея самого Бориса Михайлова. Задача вполне реальная.

Почему Зарипов не продлил контракт? Думается, дело в деньгах. Вряд ли заслуженного ветерана устроит сумма в 15-20 миллионов рублей, на которую готов раскошелиться клуб из Казани.

Ждем ответа и от живой легенды Павла Дацюка, которому 43 года. В прошлом сезоне Волшебник превзошел все ожидания. Осталась ли у него мотивация?

источник: «Советский спорт»
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