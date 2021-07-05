Мозякин завершил карьеру. Он не нужен главному тренеру «Металлурга»

Первый бомбардир отечественных чемпионатов, олимпионик, двукратный чемпион мира Сергей Мозякин вынужден повесить клюшку и коньки на гвоздь. В конце марта ему исполнилось 40 лет. Сторона игрока так и не пришла к согласию с клубом из Магнитогорска.

Начну с еще свежего плей-офф. Капитан «Магнитки» стал лучшим бомбардиром команды в Кубке Гагарина. Набрав больше результативных очков, чем, к примеру, обладатель «Золотой клюшки» самому ценному игроку регулярного чемпионата Вадим Шипачев. В оправдание капитана московского «Динамо» можно сказать, что он провел кубковые матчи с «Северсталью» и СКА с серьезной травмой руки, которая потом не позволила ему сыграть на ЧМ-2021 в Риге.

Прошлый сезон сложился для Мозякина неоднозначно. Он играл с перерывами, но сумел избавиться от мучивших его на протяжении нескольких лет болей в спине. А перед плей-офф предоставленный ему отдых на восстановление и подготовку оказался как нельзя кстати. «Металлург» дал бой будущему обладателю Кубка Гагарина «Авангарду». И если бы не самосуд капитана «сталеваров» Сергея Плотникова, вылившийся в глупое удаление, в шестом матче при ничейном счете, еще не известно, в чью сторону повернулся вектор победы.

В межсезонье Мозякин склонялся к продолжению карьеры. Чувствовал в себе силы. Разумеется, речь шла только о Магнитогорске, где он добился двух побед в Кубке Гагарина и двух титулов MVP плей-офф. В этом городе ныне дом Сергея, он с женой Юлией воспитывает пятерых детей.

Однако «Магнитка» переборщила с легионерами-новичками и пробила потолок зарплат. Пришлось даже расстаться с якобы токсичным Плотниковым. Капитан команды в платежную ведомость не вписывался.