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Ужаснувшись катастрофе баскетбола и футбола, КХЛ вернулась в разум и начинает новую жизнь
16 июля 12:07
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК ЦСКА

Ужаснувшись катастрофе баскетбола и футбола, КХЛ вернулась в разум и начинает новую жизнь

Браво, ЦСКА! Больной подает признаки жизни. Увидев онлайн падение в бездну нашего баскетбола и футбола, шокированная шайба содрогнулась и, кажется, одумалась. Свидетельство тому – новая волна тренеров в КХЛ.

«Спартак» - Борис Миронов, воспитанник Виктора Тихонова, вице-чемпион Олимпиады-1998, бронзовый призер Олимпиады-2002.

«Витязь» - Юрий Бабенко, воспитанник Игоря Дмитриева, экс-капитан золотого «Динамо».

«Динамо» (Москва) – Алексей Кудашов, воспитанник Игоря Дмитриева, многолетний капитан «Крыльев Советов», «Локомотива», ХК МВД, «Динамо».

ЦСКА – Сергей Федоров, воспитанник Виктора Тихонова, лучший отечественный хоккеист в постсоветскую эпоху, первый европеец, признанный MVP года в НХЛ.

Если к этому добавить уже ярко проявивших себя в КХЛ воспитанника Виктора Тихонова Андрея Скабелку («Локомотив») и воспитанника Геннадия Цыгурова Андрея Разина («Северсталь»), воскресенца Дмитрия Квартальнова («Ак Барс») и динамовца Илью Воробьева («Магнитка»), челябинца Анвара Гатиятуллина («Трактор»), то от захватывающих перспектив и невиданной интриги в наступающем сезоне просто крышу сносит! Петь хочется.

Не забудем новичков из коллективов второго ряда – белорусского магнитогорца Олега Леонтьева («Нефтехимик»), тольяттинского армейца Сергея Вострикова («Адмирал»), череповецкого динамовца Владимира Воробьева («Амур»).

Что объединяет всех этих специалистов, прибытие которых в КХЛ лично мне вернуло интерес к чемпионату страны? Все они в полной мере застали лучшую за всю историю хоккея советскую систему подготовки, стали ее ярчайшим продуктом. Надеюсь, принципы этой выдающейся школы у них в крови навсегда, а значит, работать они будут, как их учители.

Пусть звучит пафосно – пусть! Но иначе нельзя. Потому что наступило время, когда мы обязаны вернуться к истокам, традициям, заложенным пионерами отечественной шайбы. Благодаря этому мы долгое время не просто доминировали в канадском хоккее, а вели весь мир за собой, постоянно доказывали, что главное в этой заморской забаве не сила, а мозги.

Впрочем, все это лирика. Основополагающий пункт в уникальном наследстве, оставленном нам Владимиром Егоровым и Аркадием Чернышевым, Анатолием Тарасовым и Николаем Эпштейном, Дмитрием Богиновым и Всеволодом Бобровым, Борисом Кулагиным и Николаем Карповым, Анатолием Кострюковым и Николаем Пучковым, Виктором Тихоновым и Игорем Дмитриевым, Владимиром Юрзиновым и Геннадием Цыгуровым, Валерием Белоусовым и Борисом Майоровым, Юрием Моисеевым и Петром Воробьевым, Борисом Михайловым и Сергеем Михалевым и многими-многими другими ледовыми новаторами – бережная, скрупулезная до фанатизма работа с молодежью.

Такой заботы о смене – ежедневной, если не ежечасной! – не было нигде. Стандарты тут задавал Анатолий Владимирович. Я прекрасно помню коронную фразу Николая Озерова в конце каждого сезона, когда ЦСКА уже обеспечивал себе золотые медали:

- Дорогие друзья, внимание! Сегодня в составе армейцев на площадку выйдут сразу несколько дебютантов. Тарасов, как всегда, заранее дает дорогу молодежи. Доказывайте на льду, что вы достойны играть за лучшую команду СССР!

Лет 50 с гаком с тех пор минуло. Детали традиционного спича Николая Николаевича в памяти стерлись, но суть именно такая. Точно с такой же помпой, воодушевлением, любовью Озеров анонсировал дебют в Лужниках юного челябинца Сергея Макарова, который первый матч в Москве отметил заброшенной шайбой, хотя его «Трактор» уступил. Встречать с оркестром перспективного новобранца, уделять ему персональное внимание, смаковать его первые шаги было нормой жизни в советском хоккее.

Написал это и почему-то сразу ожил в памяти дебют в «Спартаке» Александра Кожевникова. Как я ему завидовал, играя в чемпионате Москвы! Всего-то чувак на два года старше, а уже вместе с Якушевым и Шадриным против Михайлова и Харламова, Мальцева и Васильева рубится!

А что мы наблюдали в последние годы да и сейчас – кто-то кое-где у нас порой? Тьфу – стыд и срам! Смакуем каких-то мусорных шведов-канадцев-финнов и прочих наглых шабашников, которых завозят в КХЛ как мешки картошки из низших североамериканских лиг. На кой черт они нам сдались?! Да еще за деньги российских налогоплательщиков – отдайте их детям!

Господа руководители команд КХЛ, вам самим-то не противно всей этой дешевой байдой заниматься? Позорить себя и вверенные вам государством организации, предавать заветы предков?!

Нынешний прилив новой волны тренеров из великого советского прошлого лично во мне возрождает надежду, что ничто еще не потеряно. Разработанная и внедренная Федерацией хоккея России общенациональная система подготовки резерва «Красная машина» уже дает результаты. Юношеская сборная два турнира подряд добиралась до финала ЮЧМ для 18-летних. В последнем ее варианте – как никогда, тьма талантов. Но им нужна огранка. Тщательная. Ежедневная. И доверие. Шанс – и не один! - проявить себя. А для этого должны исправно работать лифты. Как они сейчас великолепно функционируют между молодежными канадскими лигами и НХЛ. Как это у нас было поставлено на поток при СССР.

Уверен, Федоров и Миронов, Кудашов и Скабелка, Квартальнов и Воробьевы, Разин и Бабенко не забыли, как с ними в нежном возрасте в командах мастеров возились их легендарные наставники-педагоги.

Пришло время отдавать долги. Стране и хоккею, которые им дали все.

А футбольные и баскетбольные шараги РФ пусть и дальше скупают иностранное дерьмо, в котором и утонут, как только добьются отмены лимита на легионеров. Туда им, предателям и распильщикам бюджетов, и дорога!

источник: «Советский спорт»
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