Овечкин вот-вот остепенится. Александр Великий собирается защищать диссертацию

Тема работы – «Сравнительный анализ технико-тактической подготовки в командах Северной Америки и России». 35-летний соискатель уже прошел предзащиту в «Федеральном научном центре физической культуры и спорта» при Минспорта России. Оппонентом на его защите диссертации будет профессор Виктор Горский – хоккейный аналитик. Его анализом активно пользовались Вячеслав Быков и Игорь Захаркин, когда возглавляли СКА и завоевали Кубок Гагарина.

Лет десять назад Горский побывал в редакции «Советского спорта», два часа с коллегой Славиным мы с открытыми ртами слушали гостя. Потом беседу переложили на бумагу. Едва вышло интервью (на целый разворот!), как Горский позвонил главному редактору и пожаловался, что не все его мысли-тезисы опубликованы. Мы получили нагоняй от босса.

В целом предзащита Овечкина прошла на ура. Вскоре он представит диссертацию на суд ученого совета и, верится, обретет ученую степень кандидата педагогических наук. Правда, соискатель обязан сдать экзамены кандидатского минимума. Раньше это были специальность и философия. Впрочем, это такие формальности…

Если кто-то считает, что в России не было хоккеистов-кандидатов наук, то заблуждается. Автор этих строк знает двоих. Это форвард Иван Непряев, участник Олимпиады-2006 в Турине, а также защитник Артем Тернавский, в сборную не приглашавшийся. Первый из них ныне работает скаутом клуба Кирилла Капризова (или нет?) «Миннесота Уайлд». Интересно, помог ли Непряеву статус кандидата наук разглядеть в скромном пареньке из Новокузнецка восходящую звезду?

Нам же остается пожелать Александру Великому, отцу двоих детей, успешной защиты диссертации, а также не менее успешной Олимпиады-2022. У меня почему-то есть уверенность, что НХЛ все-таки пришлет свои лучшие силы в Пекин.