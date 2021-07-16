ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Овечкин вот-вот остепенится. Александр Великий собирается защищать диссертацию
16 июля 17:17
автор: Владислав Домрачев

Овечкин вот-вот остепенится. Александр Великий собирается защищать диссертацию

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин время зря не теряет. Пока идут переговоры о продлении его контракта с «Кэпиталз», он решил защитить кандидатскую диссертацию.

Тема работы – «Сравнительный анализ технико-тактической подготовки в командах Северной Америки и России». 35-летний соискатель уже прошел предзащиту в «Федеральном научном центре физической культуры и спорта» при Минспорта России. Оппонентом на его защите диссертации будет профессор Виктор Горский – хоккейный аналитик. Его анализом активно пользовались Вячеслав Быков и Игорь Захаркин, когда возглавляли СКА и завоевали Кубок Гагарина.

Лет десять назад Горский побывал в редакции «Советского спорта», два часа с коллегой Славиным мы с открытыми ртами слушали гостя. Потом беседу переложили на бумагу. Едва вышло интервью (на целый разворот!), как Горский позвонил главному редактору и пожаловался, что не все его мысли-тезисы опубликованы. Мы получили нагоняй от босса.

В целом предзащита Овечкина прошла на ура. Вскоре он представит диссертацию на суд ученого совета и, верится, обретет ученую степень кандидата педагогических наук. Правда, соискатель обязан сдать экзамены кандидатского минимума. Раньше это были специальность и философия. Впрочем, это такие формальности…

Если кто-то считает, что в России не было хоккеистов-кандидатов наук, то заблуждается. Автор этих строк знает двоих. Это форвард Иван Непряев, участник Олимпиады-2006 в Турине, а также защитник Артем Тернавский, в сборную не приглашавшийся. Первый из них ныне работает скаутом клуба Кирилла Капризова (или нет?) «Миннесота Уайлд». Интересно, помог ли Непряеву статус кандидата наук разглядеть в скромном пареньке из Новокузнецка восходящую звезду?

Нам же остается пожелать Александру Великому, отцу двоих детей, успешной защиты диссертации, а также не менее успешной Олимпиады-2022. У меня почему-то есть уверенность, что НХЛ все-таки пришлет свои лучшие силы в Пекин.

Тогда у сборной России впервые будет капитан – кандидат наук. Надо признать, университеты Ови проходил у знатных специалистов – Зинэтулы Билялетдинова, Владимира Крикунова, Олега Знарка, Барри Тротца, Виктора Тихонова, Вячеслава Быкова... Заметьте, никто из этой пятерки прославленных отечественных специалистов не может похвастать ученой степенью.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Криштиану Роналду определился со своим будущим в "Ювентусе"Razer обновила игровые ноутбуки Blade 15 и Blade 17, добавив в линейку только топовое железоАрьен Роббен завершил игровую карьеруСын пленного советского солдата стал чемпионом мира с ИталиейХодченкова сексуально окунулась в бассейн, обнажив прелести38-летняя Ходченкова обнажила грудь
Чарло досрочно победит Кастаньо. Расклад и ставки на главный боксерский поединок уик-энда
В ночь на 18 июля в Сан-Антонио американец Джермелл Чарло и аргентинец Брайан Кастаньо определят абсолютного чемпиона в 1-м среднем весе (до 69,9 кг): на кону все четыре престижных пояса. «Плеймейкер» оценивает шансы противников.
Махачев — Мойзес и другие бои UFC Vegas 31. Расклад и лучшие ставки
В ночь на 18 июля по московскому времени UFC возвращается неповторимым ивентом, во главе которого стоит противостояние топовых легковесов - девятого номера рейтинга россиянина Ислама Махачева и многообещающего бразильца Тиаго Мойзеса. «Плеймейкер» представляет этот и другие значимые бои.
Как Николичу поквитаться с Семаком за весенние 1:6. Расклады на Суперкубок «Зенит» — «Локомотив»
17 июля в Калининграде очередной российский футбольный сезон откроется матчем действующих чемпиона страны и обладателя Кубка.
От Зобнина до Фодена, от Цыганкова до Рэшфорда. Топ-10 футболистов, «сдувшихся» на Евро-2020
Завершившийся недавно чемпионат Европы оказался провальным для многих футболистов. Пока Transfermarkt не обновил трансферные стоимости, «Плеймейкер» самостоятельно попробовал определить десятку самых подешевевших.
Самый добрый человек на планете Ренат Сабитов рассказал о кудеснике Широкове, психе Кариоке и штрафах Карпина
Двукратный вице-чемпион России в составе «Спартака» 36-летний Ренат Сабитов стал гостем студии «Плеймейкера», ответив на вопросы Евгения Медведя о славном красно-белом прошлом и не только.
Меле показал Миранчуку, что такое прогресс. Топ-10 футболистов, поднявших свои акции на Евро-2020
Завершившийся недавно чемпионат Европы стал трамплином для многих футболистов, которые этим летом пойдут на повышение в топ-клубы. Пока Transfermarkt не обновил трансферные стоимости, «Плеймейкер» самостоятельно попробовал определить десятку наиболее поднявшихся в цене.
Хэмилтон прервет неудачную серию, Гасли и Феттель опередят конкурентов. Расклады и ставки на Гран-при Великобритании
16 - 18 июля на автодроме в Сильверстоуне состоится десятый этап «Формулы-1». «Плеймейкер» рассказывает о новом формате Гран-при Великобритании и оценивает шансы фаворитов.
«Кто такой этот сопляк Фархад Гаеми?!» Эксклюзив Владимира Алекно, который выигрывал олимпийское золото с Россией, а в Токио-2020 повезет Иран
Волейбольный турнир стартующей скоро Олимпиады в Токио наверняка вызовет огромный интерес среди российских болельщиков. В том числе благодаря Владимиру Алекно - тренеру, который добыл России ее единственное волейбольное олимпийское золото, а теперь работает в другой национальной команде.
Бердыев на отбор к ЧМ-2022? Годный вариант для сборной России
Несколько источников сообщают о том, что кандидатуру Курбана Бердыева РФС рассматривает в числе других на вакантное место главного тренера.
«О Бердыеве вспомнили, потому что никто больше эту сборную брать не хочет». Червиченко — о вероятном преемнике Черчесова
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Плеймейкером» мнением о возможном назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера сборной России.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика