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Новый график Овечкина: 5 сезонов на 165 шайб и две Олимпиады за 47,5 миллиона долларов
27 июля 22:55
автор: Виталий Славин
автор фото: betonmobile.ru

Новый график Овечкина: 5 сезонов на 165 шайб и две Олимпиады за 47,5 миллиона долларов

27 июля стало известно о том, что Овечкин подписал новое соглашение с «Вашингтоном».

Великая восьмерка остается в «Вашингтоне» еще минимум на пять лет. Сегодня вечером Александр Овечкин заключил контракт с «Кэпиталз» на 47,5 млн долларов до 2026 года.

Вот структура нового соглашения москвича с американскими «столичными»:

2021/22. Подписной бонус – 4 млн. Оклад – 1 млн.

2022/23. Подписной бонус – 9 млн. Оклад – 1 млн.

2023/24. Подписной бонус – 11,5 млн. Оклад – 1 млн.

2024/25. Подписной бонус – 6 млн. Оклад – 5 млн.

2025/26. Подписной бонус – 4 млн. Оклад – 5 млн.

Таким образом в среднем за сезон Ови будет зарабатывать 9,5 млн долларов. Эта сумма и войдет в платежную ведомость «Вашингтона», у которого теперь под потолком зарплат свободны 4 миллиона 135 тысяч долларов. Этого должно вполне хватить на новые договоры с вратарем Ильей Самсоновым и защитником Здено Хара.

Очевидно, что «Вашингтон» сделал все для своего вожака, которому в сентябре стукнет уже 36 лет. В первые четыре года основную часть контракта в виде подписного бонуса он будет получать еще до старта регулярного чемпионата, а значит, при грамотном вложении в ценные бумаги сможет дополнительно заработать 6-8 процентов годовых.

Учтен и факт эскроу времен пандемии. Это депонент, который вычитают из зарплаты игроков, чтобы по итогам сезона соблюсти пропорцию «50 на 50»: половина от годового дохода лиги – хозяевам клубов, половина – игрокам.

В минувшем сезоне эскроу был максимальным – 20 процентов.

В наступающем чемпионате он составит от 14 до 18 процентов, 10 процентов – в 2022/23, по 6 процентов в последующих трех сезонах.

Можно поздравить Александра и его семью: боссы «Вашингтона» слово сдержали и наделили главную звезду столицы США поистине золотым парашютом. Ведь по всем вчерашним инсайдам сделку оценивали в 40 миллионов долларов на четыре года. Но Ови выдали все пять, чтоб уже наверняка скинуть с трона Гретцки с его всем жутко надоевшим рекордом результативности – 894 шайбы. У динамовца сейчас 730. Всего-то и надо забивать в каждый из пяти чемпионатов хотя бы по 35 голов. Гонка продолжается!

- Шансы есть, - говорил Овечкин еще 25 мая. - Надо просто играть и делать свою работу. Возможно это случится, а возможно - нет. Но, как я и сказал, надо идти шаг за шагом.

Решающий шаг длиной в пять сезонов сегодня сделан.

- Алекс - лицо нашего клуба, он предан организации и городу, - решил на радостях исполнить роль Капитана Очевидности генеральный менеджер «столичных» Брайан Маклеллан. - Алекс олицетворяет все, что имеет отношение к нашей франшизе. Мы безумно рады, что он будет играть в форме «Кэпиталз» еще пять лет.

А уж как мы-то все в России рады!

- Величайший человек. Величайший игрок. Величайшая семья. Человек слова. Давай выиграем еще один Кубок Стэнли! Продолжим творить историю. Рад объявить о продлении контракта с Овечкиным, – пролил в твиттере скупую мужскую слезу владелец клуба Тед Леонсис.

Ну, положим, с таким пенсионерским составом чемпионства «Вашингтона» в ближайшие пять лет не видать по определению. Но вот на краткосрочных турнирах вроде Олимпиады-2022 в Китае и ОИ-2026 в Италии Ови еще вполне способен пошуметь.

Тем более что у мамы великого хоккеиста два олимпийских золота в баскетболе, а у сына вообще ни одной медали с пятью кольцами.

Есть куда стремиться.

источник: «Советский спорт»
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