Умер канадский вратарь, который первым победил русских, но затем влетел сборной СССР 1:11 и 1:8

За тем, как наши славные хлопцы, по меткому выражению Николая Озерова, «развенчивали миф о непобедимости канадских профессионалов», Эспозито-младший наблюдал со скамейки монреальского «Форума». Семь шайб заглотнул местный король Драйден. Ясно, на следующий матч в Торонто хозяева вышли без шапкозакидательских настроений. Эспозито, изучивший живьем в спокойной обстановке форвардов Советов, охранял ворота безупречно. Убедительный реванш Кленовых – 4:1. Только Як-15 сумел распечатать голкипера «Чикаго».

Канадцы поступили мудрее. Распределили поровну нагрузку между своими вратарями - 25-летним Драйденом и 29-летним Эспозито. Впрочем, достойной замены у Третьяка не было от слова совсем. Причем всю его карьеру. Потому, в частности, мы и продули Кубок Канады-1984 и чемпионат мира-1985, после того как лучший хоккеист ХХ века ушел из хоккея, взяв золото Олимпиады-1984.

Владислав Третьяк в 20 лет отыграл всю Суперсерию-1972 от звонка до звонка. Видно было, что к концу московской части битвы всех времен любимый ученик Анатолия Тарасова подустал и, прямо скажем, перестал выручать.

Не фамилии – песни. Симфонии. Далекие планеты и созвездия. Как битлы, криденсы и ролинги. Из далекого счастливого советского детства, в большой степени определившие мою судьбу.

Гарри Синден после этого решил сделать ставку на №35 – в Виннипеге снова играл Эспозито. И снова очень удачно. Хозяева все время вели в счете. Однако наши дважды ликвидировали дефицит в две шайбы – 3:1 и 4:2, добившись тяжелой ничьей – 4:4.

В Ванкувере в ворота вернулся Драйден. Опять провал, как и в Монреале: канадцы влетели в одну калитку. Отлично помню ту игру – тотальное доминирование команды Всеволода Боброва. Уже к 27-й минуте мы повели 4:1 и попросту бросили играть, а хозяева, совершенно неготовые физически, окончательно встали. Младший брат Бобби Халла Денис за 22 секунды до финальной сирены при полном попустительстве обороны покладистых гостей сделал счет более или менее приличным – 3:5.

В Москве Эспозито поучаствовал в самом крутом камбэке в противостоянии на высшем уровне СССР/России и Канады. На 45-й минуте матча №5 Хендерсон оформил дубль и вывел гостей вперед – 1:4. Все, казалось бы, ясно. Однако я помню свое настроение в тот вечер. Уныния не возникло абсолютно. По игре у Кленовых не было столь весомого преимущества. Далее в течение пяти минут - с 50-й по 55-ю на глазах изумленного мира в прямом эфире творилось волшебство. Тони четыре раза кряду выгреб шайбу из сетки?! 5:4 – и нашим требовалось изыскать всего одно очко, чтобы взять серию.

Близость общей виктории и сгубила сборную СССР. Что произошло затем, все в курсе. Драйден вытащил шестую и восьмую игру, а Эспозито – седьмую, когда отразил 28 из 31 броска: будущий могильщик Советов Хендерсон забил победный гол за 126 секунд до конца – 3:4.

Братья Эспозито повторно потрясли хоккейный мир через пять лет в Вене. Кленовые листья после длительного перерыва вернулись на чемпионат мира, когда ИИХФ наконец допустила профи к участию.

Фил по традиции насмешил всю планету. Перед стартовым матчем Суперсерии-1972 в Москве на представлении команд буйный форвард умудрился грохнуться на лед, наехав на стебель цветка, которые гостям только что вручили юные фигуристки. Эспозито-старший не растерялся, встал на колено и поклонился ВИП-ложе Лужников, где восседал сам Леонид Ильич.

На чемпионате мира-1977 итало-канадец впервые предстал перед публикой в шлеме. ИИХФ обязала их надеть всех профессионалов. Большей уморы я до того не видел! Головной убор явно не шел брюнету Эспозито: скрыл его роскошную шевелюру, да еще и постоянно сползал на глаза или вбок. Воспринимать все это без хохота было невозможно!

Но на льду Фил оставался зверем, как и все остальные североамериканцы. Тони был основным голкипером и провел все игры ЧМ-1977. Кроме стартовой против США, в которой ворота защищал Джим Рутерфорд. Будущий генменеджер «Хартфорда»/«Каролины» и «Питтсбурга», с которыми добыл три Кубка Стэнли, справился на «отлично» - 4:1. Второй и последний раз на льду австрийской столицы он появился в матче со сборной СССР. И вместе с братьями Эспозито вляпался в пренеприятную историю.

К 30-й минуте канадцы горели – 0:6?! Рутерфорд уступил место в рамке Эспозито, которого тут же распечатал Борис Михайлов. К 51-й минуте Тони запустил еще четыре шайбы, после чего наши решили смилостивиться над поверженным противником – 1:11!!! Большего унижения родоначальники ледовой игры не знали никогда.

Однако на втором этапе ЧМ-1977, куда четыре лучшие сборные вышли с набранными между собой очками, Кленовые реабилитировались. С Эспозито в воротах разгромили шведов – 7:0 и будущих чемпионов мира чехословаков – 8:2. Фил в этих матчах сделал по дублю, а Тони парировал 66 из 68 бросков.

Тем менее Эспозито и Ко финишировали только четвертыми: их повторно переехала команда Бориса Кулагина – 1:8! Для нас эта феерическая победа оказалась, увы, пирровой. Через день мы во второй раз на этом чемпионате уступили «Тре Крунур» - 1:3 после 1:5 и довольствовались бронзой. Так зачиналась эра Виктора Тихонова…

Ну а Тони Эспозито вернулся на международную арену в 1981 году. Но уже в форме сборной США. Американцы уговорили его сменить спортивное гражданство, ибо в НХЛ достойных вратарей у них тогда элементарно еще не было. В 38 лет Тони дебютировал на Кубке Канады. Получил от хозяев восемь шайб (3:8) и четыре - от наших (1:4). В полуфинале бывшие соотечественники снова огорчили Тони – 1:4. Ну а что случилось в финале, напоминать россиянам излишне.

Через три года Эспозито-младший завершил карьеру, а уже в 1988-м его приняли в Зал славы. В сезон столетия НХЛ включили в список ста лучших хоккеистов в истории лиги. В 1991 году вместе с братом создавал «Тампу». Легенда гласит, что название команды они на пару придумали во время южной грозы, сопровождавшейся ослепительными молниями.

Тони мне запомнился как полная противоположность крушителю и холерику Филу. Да, младший тоже мог постоять на себя. Но он все делал с улыбкой и добродушным выражением лица. Даже через телеэкран и многие тысячи километров сразу как-то располагал к себе. Влегкую убирал дистанцию между вроде бы врагами и поколениями. Мне никогда не хотелось его называть на «вы». В отличие от брата.

А еще он удивил советских болельщиков тем, что ловил шайбу правой рукой. Для нас тогда это было в диковинку. Еще бы: при диком дефиците экипировки и всего остального, что связано с хоккеем. Клюшки, к примеру, купить в магазине можно было исключительно по блату. А ловушки на правую руку в СССР, мне кажется, вообще не выпускали.

Прощай, Тони. Тот, кто тебя видел в деле, никогда тебя не забудет.