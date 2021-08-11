Умер канадский вратарь, который первым победил русских, но затем влетел сборной СССР 1:11 и 1:8

Для меня это титан мирового хоккея. Тони Эспозито. Фил Эспозито. Брэд Парк. Бобби Орр. Бобби Халл. Горди Хоу. Пол Хендерсон. Кен Драйден. Иван Курнуайе. Пит Маховлич. Пэт Степлтон. Серж Савар. Ги Лапойнт…
Не фамилии – песни. Симфонии. Далекие планеты и созвездия. Как битлы, криденсы и ролинги. Из далекого счастливого советского детства, в большой степени определившие мою судьбу.
Владислав Третьяк в 20 лет отыграл всю Суперсерию-1972 от звонка до звонка. Видно было, что к концу московской части битвы всех времен любимый ученик Анатолия Тарасова подустал и, прямо скажем, перестал выручать.
Канадцы поступили мудрее. Распределили поровну нагрузку между своими вратарями - 25-летним Драйденом и 29-летним Эспозито. Впрочем, достойной замены у Третьяка не было от слова совсем. Причем всю его карьеру. Потому, в частности, мы и продули Кубок Канады-1984 и чемпионат мира-1985, после того как лучший хоккеист ХХ века ушел из хоккея, взяв золото Олимпиады-1984.
За тем, как наши славные хлопцы, по меткому выражению Николая Озерова, «развенчивали миф о непобедимости канадских профессионалов», Эспозито-младший наблюдал со скамейки монреальского «Форума». Семь шайб заглотнул местный король Драйден. Ясно, на следующий матч в Торонто хозяева вышли без шапкозакидательских настроений. Эспозито, изучивший живьем в спокойной обстановке форвардов Советов, охранял ворота безупречно. Убедительный реванш Кленовых – 4:1. Только Як-15 сумел распечатать голкипера «Чикаго».
Гарри Синден после этого решил сделать ставку на №35 – в Виннипеге снова играл Эспозито. И снова очень удачно. Хозяева все время вели в счете. Однако наши дважды ликвидировали дефицит в две шайбы – 3:1 и 4:2, добившись тяжелой ничьей – 4:4.
В Ванкувере в ворота вернулся Драйден. Опять провал, как и в Монреале: канадцы влетели в одну калитку. Отлично помню ту игру – тотальное доминирование команды Всеволода Боброва. Уже к 27-й минуте мы повели 4:1 и попросту бросили играть, а хозяева, совершенно неготовые физически, окончательно встали. Младший брат Бобби Халла Денис за 22 секунды до финальной сирены при полном попустительстве обороны покладистых гостей сделал счет более или менее приличным – 3:5.
В Москве Эспозито поучаствовал в самом крутом камбэке в противостоянии на высшем уровне СССР/России и Канады. На 45-й минуте матча №5 Хендерсон оформил дубль и вывел гостей вперед – 1:4. Все, казалось бы, ясно. Однако я помню свое настроение в тот вечер. Уныния не возникло абсолютно. По игре у Кленовых не было столь весомого преимущества. Далее в течение пяти минут - с 50-й по 55-ю на глазах изумленного мира в прямом эфире творилось волшебство. Тони четыре раза кряду выгреб шайбу из сетки?! 5:4 – и нашим требовалось изыскать всего одно очко, чтобы взять серию.
Близость общей виктории и сгубила сборную СССР. Что произошло затем, все в курсе. Драйден вытащил шестую и восьмую игру, а Эспозито – седьмую, когда отразил 28 из 31 броска: будущий могильщик Советов Хендерсон забил победный гол за 126 секунд до конца – 3:4.
Братья Эспозито повторно потрясли хоккейный мир через пять лет в Вене. Кленовые листья после длительного перерыва вернулись на чемпионат мира, когда ИИХФ наконец допустила профи к участию.
Фил по традиции насмешил всю планету. Перед стартовым матчем Суперсерии-1972 в Москве на представлении команд буйный форвард умудрился грохнуться на лед, наехав на стебель цветка, которые гостям только что вручили юные фигуристки. Эспозито-старший не растерялся, встал на колено и поклонился ВИП-ложе Лужников, где восседал сам Леонид Ильич.
На чемпионате мира-1977 итало-канадец впервые предстал перед публикой в шлеме. ИИХФ обязала их надеть всех профессионалов. Большей уморы я до того не видел! Головной убор явно не шел брюнету Эспозито: скрыл его роскошную шевелюру, да еще и постоянно сползал на глаза или вбок. Воспринимать все это без хохота было невозможно!
Но на льду Фил оставался зверем, как и все остальные североамериканцы. Тони был основным голкипером и провел все игры ЧМ-1977. Кроме стартовой против США, в которой ворота защищал Джим Рутерфорд. Будущий генменеджер «Хартфорда»/«Каролины» и «Питтсбурга», с которыми добыл три Кубка Стэнли, справился на «отлично» - 4:1. Второй и последний раз на льду австрийской столицы он появился в матче со сборной СССР. И вместе с братьями Эспозито вляпался в пренеприятную историю.
К 30-й минуте канадцы горели – 0:6?! Рутерфорд уступил место в рамке Эспозито, которого тут же распечатал Борис Михайлов. К 51-й минуте Тони запустил еще четыре шайбы, после чего наши решили смилостивиться над поверженным противником – 1:11!!! Большего унижения родоначальники ледовой игры не знали никогда.
Однако на втором этапе ЧМ-1977, куда четыре лучшие сборные вышли с набранными между собой очками, Кленовые реабилитировались. С Эспозито в воротах разгромили шведов – 7:0 и будущих чемпионов мира чехословаков – 8:2. Фил в этих матчах сделал по дублю, а Тони парировал 66 из 68 бросков.
Тем менее Эспозито и Ко финишировали только четвертыми: их повторно переехала команда Бориса Кулагина – 1:8! Для нас эта феерическая победа оказалась, увы, пирровой. Через день мы во второй раз на этом чемпионате уступили «Тре Крунур» - 1:3 после 1:5 и довольствовались бронзой. Так зачиналась эра Виктора Тихонова…
Ну а Тони Эспозито вернулся на международную арену в 1981 году. Но уже в форме сборной США. Американцы уговорили его сменить спортивное гражданство, ибо в НХЛ достойных вратарей у них тогда элементарно еще не было. В 38 лет Тони дебютировал на Кубке Канады. Получил от хозяев восемь шайб (3:8) и четыре - от наших (1:4). В полуфинале бывшие соотечественники снова огорчили Тони – 1:4. Ну а что случилось в финале, напоминать россиянам излишне.
Через три года Эспозито-младший завершил карьеру, а уже в 1988-м его приняли в Зал славы. В сезон столетия НХЛ включили в список ста лучших хоккеистов в истории лиги. В 1991 году вместе с братом создавал «Тампу». Легенда гласит, что название команды они на пару придумали во время южной грозы, сопровождавшейся ослепительными молниями.
Тони мне запомнился как полная противоположность крушителю и холерику Филу. Да, младший тоже мог постоять на себя. Но он все делал с улыбкой и добродушным выражением лица. Даже через телеэкран и многие тысячи километров сразу как-то располагал к себе. Влегкую убирал дистанцию между вроде бы врагами и поколениями. Мне никогда не хотелось его называть на «вы». В отличие от брата.
А еще он удивил советских болельщиков тем, что ловил шайбу правой рукой. Для нас тогда это было в диковинку. Еще бы: при диком дефиците экипировки и всего остального, что связано с хоккеем. Клюшки, к примеру, купить в магазине можно было исключительно по блату. А ловушки на правую руку в СССР, мне кажется, вообще не выпускали.
Прощай, Тони. Тот, кто тебя видел в деле, никогда тебя не забудет.