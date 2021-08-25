Бочаров испортил премьеру Федорову. «Динамо» одержало волевую победу над ЦСКА

Три тысячи на турнире в Москве. И втрое меньше на столичных матчах регулярки КХЛ. Не парадокс ли? Верим, что второй президент лиги, а ныне вице-премьер Дмитрий Чернышенко эту ситуацию разрулит. Письмо за подписью его сменщика Алексея Морозова до правительство дошло.

Популярный московский турнир вернулся из «Парка легенд» на Ходынское поле. Площадка в «Мегаспорте», где теперь будет принимать соперников «Спартак», обрела канадский формат – ее ширина 26 метров.

На открытии турнира потчевали роликом, посвященным 75-летию отечественного хоккея. Не стоит забывать, что именно Москва – его колыбель. Краткий курс нашей славной истории организаторы преподнесли с искажениями. С какого-то перепугу упомянули Гренобль-1968, где советская сборная отстояла олимпийский титул во многом благодаря клюшкам сопнерников. При этом ни слова об эпохальной Суперсерии-72, а также Кубке вызова-79, в котором была повержена сборная НХЛ. Почему-то хоккей в финале Кубка Канады-87, проигранного «Красной машиной», назвали лучшим на все времена. Интересно, это чье мнение? Фетисова?

Впрочем, вернемся к турниру. К дерби «силовиков» вкупе с противостоянием их новых тренеров - Сергея Федорова и Алексея Кудашова. В 2020-м Кудашову и его СКА не довелось сразиться с чемпионом в плей-офф. По известным причинам. А ведь в регулярке питерские армейцы дважды побеждали ЦСКА, причем в Москве.

Алексей и сам примерял красно-синюю форму – в чемпионском для московского «Динамо» сезоне-2004/05. Его ушли из любимого клуба, а он всем наперекор доигрался до сборной: на московском международном турнире цементировал молодых Александра Фролова и Николая Жердева, пока последний не покинул расположение национальной команды по-английски.

…Легенда Федоров дебютирует на тренерском поприще. В 51 год. «И что в том сенсационного? - предвосхищаю вопрос проницательного болельщика. – «Профессор» Ларионов дебютировал главным на 60-м году». Плохой пример! Армейцев результат сборной Ларионова на МЧМ-2021 в Ванкувере (деревянные медали) никак не устроит.

К сегодняшнему дерби красно-синие провели всего два контрольных матча, бело-голубые – целых семь. Отсюда дефицит игрового тонуса у армейцев. Однако начали они, как былые славные времена тотальной доминанты ЦСКА, - с двух быстрых голов. Но блицкрига не получилось.

Динамовцы наказали за помарки вратаря-новичка армейцев Адама Рейдеборна, взятого вместо его соотечественника Ларса Юханссона. Все три шайбы в той или иной степени на совести шведа. Победную забросил (не без помощи ли рикошета?) пропустивший весь прошлый сезон титулованный защитник Вячеслав Войнов шикарным уантаймером в большинстве.

Армейским же спецбригадам не хватило разящих щелчков вернувшегося из НХЛ Михаила Григоренко – динамовцы его зорко стерегли. Плюс вдохновенно сыграл вратарь Иван Бочаров, которого не надломили две быстро пропущенные шайбы (за первые 90 секунд игры). Участник ЧМ-2021 (в Риге он был дублером Александра Самонова и Сергея Бобвроского) не уронил планку кандидата в сборную России. Голевых моментов у его ворот было куда больше, чем у шведских.

Выводы о новом ЦСКА делать преждевременно. Мы не увидели ничего похожего на прессинг, при потере шайбы армейцы встречали динамовцев на своей половине. Возможно, это временно. Зато в зону входили преимущественно через пас.

Жаль, что теперь мы вряд ли увидим дерби ЦСКА – «Спартак». Красно-белые в стартовом матче турнира победили «Витязь» и теперь наверняка сыграют в финале турнира.

И зачем на Кубок мэра запустили «Куньлунь» и «Амур»? Раньше на московский турнир просился «Локомотив», но ему отказали. Теперь же мы видим шесть участников и мутную формулу.

СТАТИСТИКА

«Витязь» - «Спартак» - 1:2 (0:1, 1:0, 0:1).

Голы: Малыхин – Никишин (2).

ЦСКА – «Динамо» (Москва) – 2:3 (2:2, 0:0, 0:1).

Голы: Андронов, Нордстрем – Педан, О’Делл, Войнов.