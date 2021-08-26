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Прощай, кумир Профессора! Умер Владимир Шадрин
26 августа 23:02
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ФХР

Прощай, кумир Профессора! Умер Владимир Шадрин

Сегодня на 74-м году ушел из жизни знаменитый спартаковец, двукратный олимпийский чемпион Владимир Шадрин. Последние годы он тяжело болел.

Настолько тяжело, что отменил выставку, которую ФХР готовила в Музее хоккея (что в Парке легенд) на его 70-летний юбилей. Шадрина неоднократно «Спартак» приглашал на хоккей, обещал отвезти и привезти, но Владимир Николаевич отказывался.

Для коллеги Славина Шадрин был кумиром детства. В четь спартаковца он даже начертил на своей сменной обуви его фирменную «дюжину» 12-й номер.

Я запомнил Шадрина как подносчика снарядов для премьера Александра Якушева, чернорабочим в звене с Як-15 (или 11 – за «Спартак» он играл под 11-м номером).

В Суперсерии-72 Шадрин стал вторым бомбардиром нашей сборной, уступив по голам-передачам Якушеву и опередив самого Валерия Харламова.

У Шадрина глаза были на затылке. Он видел партнеров спиной. Культура паса высочайшая. Недаром он влюбил в себя юного Игоря Ларионова, который болел за «Спартак», а кумиром не стеснялся называть Шадрина.

В историю вошла героическая оборона Шадрина, Юрия Ляпкина и Геннадия Цыганкова в решающем матче Олимпиады-76 с чехами. Соперник вел 2:0, во втором периоде в штрафной бокс одновременно присели Виктор Жлуктов и Сергей Бабинов. Так наша бригада меньшинства ровным счетом ничего не позволила пятерке соперника. А потом Шадрин и Ко распечатали ворота Иржи Холечека. Славный комбэк (4:3) вошел в историю.

Одноклубники Шадрина до сих пор не могут понять, что разглядел возглавивший «Спартак» Всеволод Бобров в юноше, катавшемся на трех точках. В молодежной команде красно-белых были куда более перспективные форварды. Вкус на игрока не изменил легенде хоккея и футбола. Бьюсь об заклад, в наше время Шадрин ни за что бы не пробился в команду КХЛ из МХЛ. Ему стопудово предпочли бы какого-нибудь второразрядного легионера. А без Шадрина вряд ли зажглась бы звезда Якушева.

Завершив карьеру, Шадрин посвятил себя родному клубу и работе с юниорами. Руководимая им и Сергеем Гимаевым сборная U-18 завоевала золото ЮЧЕ в Уфе. В той команде блистали Андрей Зюзин и его тезка Марков (второй в атаке), Олег Кваша, Максим Афиногенов, Сергей Самсонов, Владимир Антипов…

Ошарашенные печальной новостью спартаковцы безропотно легли 3:9 «Куньлуню» на Кубке мэра Москвы. А чуть раньше проиграл и футбольный «Спартак» дома «Сочи» 1:2.

источник: «Советский спорт»
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