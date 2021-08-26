Прощай, кумир Профессора! Умер Владимир Шадрин

Настолько тяжело, что отменил выставку, которую ФХР готовила в Музее хоккея (что в Парке легенд) на его 70-летний юбилей. Шадрина неоднократно «Спартак» приглашал на хоккей, обещал отвезти и привезти, но Владимир Николаевич отказывался.

Для коллеги Славина Шадрин был кумиром детства. В четь спартаковца он даже начертил на своей сменной обуви его фирменную «дюжину» – 12-й номер.

Я запомнил Шадрина как подносчика снарядов для премьера Александра Якушева, чернорабочим в звене с Як-15 (или 11 – за «Спартак» он играл под 11-м номером).

В Суперсерии-72 Шадрин стал вторым бомбардиром нашей сборной, уступив по голам-передачам Якушеву и опередив самого Валерия Харламова.

У Шадрина глаза были на затылке. Он видел партнеров спиной. Культура паса – высочайшая. Недаром он влюбил в себя юного Игоря Ларионова, который болел за «Спартак», а кумиром не стеснялся называть Шадрина.