Девушка дня. Любовь двух хоккеистов - дочь Знарка и девушка Панарина - Советский спорт
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29 апреля 2019 20:14ХоккейСметанникова Дарья

Девушка дня. Любовь двух хоккеистов - дочь Знарка и девушка Панарина

«Советский спорт» решил собрать лучшие фотографии Алисы Знарок, в чьих руках доверие и любовь двух хоккейных специалистов.

Дочь 56-летнего специалиста Алиса Знарок одной из первых поздравила отца с назначением в «Спартак»: «С возвращением, чемпион».

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Сразу поползли слухи о возвращении Артемия Панарина в Континентальную хоккейную лигу. У нападающего «Коламбуса» уже около трех лет любовные отношения с дочерью новоиспеченного тренера московской команды.

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Фотомодель не могла оставить хоккеиста равнодушным

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