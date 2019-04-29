Девушка дня. Любовь двух хоккеистов - дочь Знарка и девушка Панарина

Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в Фукуоке Разбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?

После «Вашингтона» «Каролина» взялась за «Айлендерс». А «Сан-Хосе» громит «Колорадо» В плей-офф НХЛ стартовали еще две серии четвертьфиналов. «Айлендерс» дома проиграли «Каролине», «Сан-Хосе» не сплоховал в первом матче против «Колорадо».

«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.

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В Панарина вселился Овечкин. Он уничтожил «Бостон» своим дублем «Даллас» и «Коламбус» сравняли счет в сериях.

«Зенит» – уже чемпион, зачем Семаку ложь, а «Аякс» – мечта Галицкого. Анонс свежего «ССФ» Во вторник, 30 апреля появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы.

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Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок «Советский спорт» – о том, как это случилось.

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Сафонов – Акинфеев – 2:0. ЦСКА проиграл в Краснодаре бой за Лигу чемпионов Игорь Акинфеев «привез» голевую атаку на свои ворота, а Матвей Сафонов совершил несколько блестящих сейвов и начал результативную атаку, которую точным ударом завершил Дмитрий Стоцкий.

Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в Барселоне Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.