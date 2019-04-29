Девушка дня. Любовь двух хоккеистов - дочь Знарка и девушка Панарина

Дочь 56-летнего специалиста Алиса Знарок одной из первых поздравила отца с назначением в «Спартак»: «С возвращением, чемпион».
Сразу поползли слухи о возвращении Артемия Панарина в Континентальную хоккейную лигу. У нападающего «Коламбуса» уже около трех лет любовные отношения с дочерью новоиспеченного тренера московской команды.
Фотомодель не могла оставить хоккеиста равнодушным
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