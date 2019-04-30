Девушка дня. Митрофанова - самая красивая девушка в женском хоккее!

Нападающий женской команды «Агидель» Элина Митрофанова удостоена звания «Самая красивая девушка лиги». Если быть точней, то хоккеистка стала «Мисс Красивая Лига».
Помимо этого звания, Митрофанова вместе с «Агиделью» стала обладательницей Кубка ЖХЛ в сезоне-2018/19.
Выбор победительницы проходил в два этапа: на первом болельщики голосовали за профили хоккеистов в социальных сетях ЖХЛ. Во втором девушки сняли видеоролики, которые были опубликованы на ресурсах лиги.
«Советский спорт» собрал лучшие фотографии «Мисс Красивой Лиги».
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