Девушка дня. Митрофанова - самая красивая девушка в женском хоккее! - Советский спорт
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30 апреля 2019 13:14ХоккейСметанникова Дарья

Девушка дня. Митрофанова - самая красивая девушка в женском хоккее!

Женская хоккейная лига назвала победительницу конкурса на звание самой красивой хоккеистки сезона.

Нападающий женской команды «Агидель» Элина Митрофанова удостоена звания «Самая красивая девушка лиги». Если быть точней, то хоккеистка стала «Мисс Красивая Лига».

Помимо этого звания, Митрофанова вместе с «Агиделью» стала обладательницей Кубка ЖХЛ в сезоне-2018/19.

Выбор победительницы проходил в два этапа: на первом болельщики голосовали за профили хоккеистов в социальных сетях ЖХЛ. Во втором девушки сняли видеоролики, которые были опубликованы на ресурсах лиги.

«Советский спорт» собрал лучшие фотографии «Мисс Красивой Лиги».

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