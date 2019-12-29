Девушка дня. Анастасия Шац – спутница игрока молодежной сборной России Василия Подколзина - Советский спорт
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29 декабря 2019 09:45ХоккейВащенко Сергей

Девушка дня. Анастасия Шац – спутница игрока молодежной сборной России Василия Подколзина

Знакомимся с девушкой звезды молодежного хоккея Василия Подколзина.
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That’s ma boo💜👻

Публикация от Anastasía Sháts/Анастасия Шац (@anastasiashats)

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Make this ‘94 feel ~* a Bentley

Публикация от Anastasía Sháts/Анастасия Шац (@anastasiashats)

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Нет ничего лучше, чем⛸❤️💙 #19🤫

Публикация от Anastasía Sháts/Анастасия Шац (@anastasiashats)

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исключена!🤘🏻🎉 #выпуск2019

Публикация от Anastasía Sháts/Анастасия Шац (@anastasiashats)

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наконец-то 🎊🎉

Публикация от Anastasía Sháts/Анастасия Шац (@anastasiashats)

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🏔💞

Публикация от Anastasía Sháts/Анастасия Шац (@anastasiashats)

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Ищу на берегу @morozova_68

Публикация от Anastasía Sháts/Анастасия Шац (@anastasiashats)

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добрый вечер, друзья

Публикация от Anastasía Sháts/Анастасия Шац (@anastasiashats)

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Your surf teacher 🏖

Публикация от Anastasía Sháts/Анастасия Шац (@anastasiashats)

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but if u love me, don’t let go

Публикация от Anastasía Sháts/Анастасия Шац (@anastasiashats)

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кажется мир замер🇪🇺

Публикация от Anastasía Sháts/Анастасия Шац (@anastasiashats)

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Пойдёшь со мной за самыми красивыми видами?

Публикация от Anastasía Sháts/Анастасия Шац (@anastasiashats) 1

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🍓

Публикация от Anastasía Sháts/Анастасия Шац (@anastasiashats)

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