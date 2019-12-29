Девушка дня. Анастасия Шац – спутница игрока молодежной сборной России Василия Подколзина

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Публикация от Anastasía Sháts/Анастасия Шац (@anastasiashats)
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Make this ‘94 feel ~* a Bentley
Публикация от Anastasía Sháts/Анастасия Шац (@anastasiashats)
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Нет ничего лучше, чем⛸❤️💙 #19🤫
Публикация от Anastasía Sháts/Анастасия Шац (@anastasiashats)
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Публикация от Anastasía Sháts/Анастасия Шац (@anastasiashats)
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Публикация от Anastasía Sháts/Анастасия Шац (@anastasiashats)
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Публикация от Anastasía Sháts/Анастасия Шац (@anastasiashats)
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Публикация от Anastasía Sháts/Анастасия Шац (@anastasiashats)
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Публикация от Anastasía Sháts/Анастасия Шац (@anastasiashats)
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Публикация от Anastasía Sháts/Анастасия Шац (@anastasiashats)
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but if u love me, don’t let go
Публикация от Anastasía Sháts/Анастасия Шац (@anastasiashats)
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Публикация от Anastasía Sháts/Анастасия Шац (@anastasiashats)
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Пойдёшь со мной за самыми красивыми видами?
Публикация от Anastasía Sháts/Анастасия Шац (@anastasiashats) 1
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Публикация от Anastasía Sháts/Анастасия Шац (@anastasiashats)