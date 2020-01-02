Девушки дня. Сборная России по хоккею – они выиграли бронзу молодежного чемпионата мира - Советский спорт
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02 января 2020 20:00ХоккейАбушкин Руслан

Девушки дня. Сборная России по хоккею – они выиграли бронзу молодежного чемпионата мира

Фотогалерея, которая заставит вас улыбнуться.

2 января женская молодежная сборная России уверенно обыграла команду Финляндию (6:1) и стала бронзовым призером чемпионата мира в Словакии. Хет-трик в составе российской команды оформила Кристина Глухарева, по голу забили Вита Понятовская, Илона Маркова и Анна Свиридова.

Наши девушки в третий раз завоевали бронзу МЧМ (2015, 2017 и 2020).

Поздравляем и желаем уже завоевать медали высшего достоинства!

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Фото: IIHF, ФХР

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