Девушки дня. Сборная России по хоккею – они выиграли бронзу молодежного чемпионата мира

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2 января женская молодежная сборная России уверенно обыграла команду Финляндию (6:1) и стала бронзовым призером чемпионата мира в Словакии. Хет-трик в составе российской команды оформила Кристина Глухарева, по голу забили Вита Понятовская, Илона Маркова и Анна Свиридова.

Наши девушки в третий раз завоевали бронзу МЧМ (2015, 2017 и 2020).

Поздравляем и желаем уже завоевать медали высшего достоинства!

👧 Сразу после победы в «бронзовом» матче ЖМЧМ девчонки поделились с нами эмоциями 🥳#снамироссия pic.twitter.com/FeuwhCNgbP — Хоккей России (@russiahockey) January 2, 2020

Фото: IIHF, ФХР