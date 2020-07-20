Девушка дня. Алена Андрющенко

Алена Андрющенко стала хоккеисткой в 14 лет, оставив ради нового вида спорта фигурное катание.

«Меня соблазнили перспективами получить новую форму и съездить за границу, – рассказывала Алена. – В какой-то момент осознала, что командные виды спорта мне даже больше нравятся. Партнеры отвечают друг за друга и все как одно целое».

В карьере Алены были «Торнадо» и «Агидель», а с 2013 года она выступает за «Динамо» из Санкт-Петербурга. В команде ее зовут КамАЗ, хотя обращаться так к ней могут не все.

«Прозвище это ко мне еще с детства приклеилось. Когда свои меня так называют не обижаюсь, хотя молодым игрокам делать так не советую», – предупредила Алена.