Девушка дня. Екатерина Анисимова

Екатерина Анисимова раньше выступала под фамилией Соловьева и запомнилась болельщикам яркими фотосессиями.

После нескольких сезонов в «Агидели» Екатерина вернулась в Екатеринбург и вышла замуж за хоккеиста: «У нас дома постоянно идут разговоры, разборы игровых моментов. Только он мне может сказать грубую правду, и я к нему прислушиваюсь».

В 2019 году Анисимова сменила игровую форму на тренерский костюм, а на прошлой неделе в хоккейной семье появился сын Саша.