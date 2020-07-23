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Девушка дня. Екатерина Анисимова
23 июля 16:00

Девушка дня. Екатерина Анисимова

Хоккеистка, вышедшая замуж за хоккеиста.

Екатерина Анисимова раньше выступала под фамилией Соловьева и запомнилась болельщикам яркими фотосессиями.

После нескольких сезонов в «Агидели» Екатерина вернулась в Екатеринбург и вышла замуж за хоккеиста: «У нас дома постоянно идут разговоры, разборы игровых моментов. Только он мне может сказать грубую правду, и я к нему прислушиваюсь».

В 2019 году Анисимова сменила игровую форму на тренерский костюм, а на прошлой неделе в хоккейной семье появился сын Саша.

ФОТО: https://www.instagram.com/solova__71/

источник: «Советский спорт»
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