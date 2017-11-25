- Несколько дней назад вы уже играли с «Торпедо». В чем сегодня была разница с тем матчем?

- Обе игры закончились со счетом 1:2. Мы не использовали наши шансы. Да, мы играли жестко, так что соперник имел не так много шансов. Но те, которые у них были, они реализовали. Нам нужно прибавлять в атаке и старательно использовать наши возможности.

- Сергей Мозякин, Ян Коварж, Денис Денисов сегодня не играли…

- Дронов… Да, список можно продолжать. Сейчас просто такое время, середина сезона, и всякое случается. Не важно, сколько человек у нас в лазарете, мы все равно должны работать командой. Нужно создавать шансы, нужно забивать голы. Мы могли бы и сегодня победить, если бы все реализовали.

- Что нужно изменить, чтобы выиграть следующий матч?

- Нужно бросать, и тогда эта черная полоса должна закончиться. Нужно все на ворота, мы же можем забивать по четыре-пять шайб за игру, так что нужно создавать трафик, закрывать вратаря, прицельно бросать и успешно завершать атаки.