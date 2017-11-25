В составе казанской команды отличились Роб Клинкхаммер и Антон Глинкин.

Отметим, что голкипер казанской команды Эмиль Гарипов отразил 21 бросок по своим воротам и оформил пятый «сухой» матч в текущем сезоне.

После этой игры «Ак Барс» набрал 66 очков и продолжает лидировать в Восточной конференции. «Барыс» с 58 очками занимает четвертое место.

В следующей игре 27 ноября «Ак Барс» сыграет в гостях с «Сочи». В тот же день «Барыс» сыграет на выезде со СКА.

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