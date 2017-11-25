Эмиль Гарипов: «Барыс» – лидер, в обоих матчах было тяжело
Вратарь «Ак Барс» Эмиль Гарипов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (2:0).
– Насколько тяжело сегодня было играть против лучшего бомбардира и снайпера этого сезона?
– Не знаю, обычная игра. На все игры готовимся одинаково, сегодня ребята помогли мне, поэтому такой результат.
– Вам, как вратарю, где было тяжелее – в Уфе или сегодня?
– Каждая играя тяжелая, на каждую нужно готовиться. «Барыс» – лидер, в обоих матчах было тяжело, – передает слова Гарипова «БИЗНЕС Online».