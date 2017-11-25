– Сегодня было очень тяжело играть против команды, которая играет в оборонительном стиле. Они не позволяли нам ничего.

– Вы забили в большинстве во втором периоде, но ваш гол отменили.

– В последней нашей игре в Новосибирске тоже отменили наши две шайбы, к сожалению. Судьи увидели блокировку вратаря, но мы должны были забивать после этого, были хорошие возможности – передает слова Вея «БИЗНЕС Online».