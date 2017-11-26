Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин в игре с «Торонто» (4:2) оформил свой 20-й хет-трик в НХЛ.

Капитан «Кэпиталз» открыл счет на 13-й минуте первого периода. Ему ассистировал Никлас Бекстрем.

Спустя семь минут Александр записал на свой счет еще один гол, забив с передачи Ти Джея Оши.

Третий гол в матче россиянин забил в третьем периоде за десять секунд до конца встречи.

Для Овечкина эти шайбы стали 16-й, 17-й, 18-й в сезоне и 574-й, 575-й, 576-й в лиге. Теперь в его активе 1060 (576+484) очков в 946 матчах НХЛ.