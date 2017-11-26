В рамках регулярного чемпионата НХЛ «Торонто» на домашнем льду уступил «Вашингтону» со счетом 2:4.

У победителей встречи хет-трик оформил Александр Овечкин и единожды отличился Якуб Врана, а у хозяев льда шайбы забросили Джейк Гардинер и Никита Зайцев.

«Вашингтон» одержал третью победу кряду и с 29-ю очками занимает шестое место в Восточной конференции, а «Торонто» в ней же расположился на четвертой строчке, имея в активе на три очка больше.

В следующем матче «Кэпиталз» 1 декабря примет «Лос-Анджелес», а «Мэйпл Лифс» двумя днями ранее на выезде сыграет с «Калгари».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Торонто – Вашингтон – 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)

Голы:

0:1 – 12' Овечкин ( Бэкстрем)

0:2 – 19' Овечкин (Оши)

0:3 – 31' Врана (Нисканен, Оши)

1:3 – 41' Гардинер (Мэттьюс)

2:3 – 46' Зайцев (Мур, В. Нюландер)

2:4 – 59' Овечкин ( Бэкстрем, Оши)