У победителей встречи дубли оформили Фил Кессел и Сидни Кросби и единожды отличился Брайан Раст, а у гостей шайбы забросили Ондржей Палат, забивший с передачи Михаила Сергачева и Кори Конакер.

Российский форвард хозяев льда Евгений Малкин из-за травмы участие в матче не принимал.

«Тампа» с 34 очками лидирует в Восточной конференции, а «Питтсбург» в ней же расположился на седьмой строчке, имея в активе 27 очков.

В следующем матче «Лайтнинг» 29 декабря на выезде сыграют с «Баффало», а «Пингвинз» днем ранее примут «Филадельфию».