В рамках регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис» на домашнем льду обыграл «Миннесоту» со счетом 6:3.

У победителей встречи дубль оформил Джейден Шварц и по разу отличились Пол Штястны, Дмитрий Яшкин, Кайл Бродзяк и Сэмми Блейз, а у гостей шайбы забросили Чарли Койл, Зак Митчелл и Эрик Стаал.

Российский форвард хозяев льда Владимир Тарасенко отыграл почти 22 минуты и записал на свой счет две результативные передачи.

«Сент-Луис» с 35-ю очками лидирует в Западной конференции, а «Миннесота» в ней же расположилась на 11-й строчке, имея в активе на десять очков меньше.

В следующем матче «Блюз» 30 ноября примут «Анахайм», а «Уайлд» двумя днями ранее на выезде сыграют с «Виннипегом».