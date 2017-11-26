- В Новосибирске вы пропустили дважды за первые две минуты…

- Нам как раз об этом говорили, уверенное начало - залог успешной игры. В идеале от нас требовалось забить первыми, а дальше ждать, что «Ак Барс» станет раскрываться.

- Знали, что более трех лет не выигрывали в Казани?

- Безусловно, это плохая тенденция, которую следовало переворачивать в свою сторону. Мы очень хотели победить сегодня, можно сказать, что игра была за лидерство в конференции. Увы, снова не получилось, хотя игра получилась упорной, как и в прошлом сезоне.

- Чего не хватило в игре?

- Гола, хотя бы одного, чтобы рассчитывать на ничью и, как минимум, на одно очко. Не скажу, что соперник как-то удивил, в целом они показали свой привычный хоккей - системный, выжидательный, ну, мы и ошиблись, за что и поплатились. Возможно, не хватило немного везения.