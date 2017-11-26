«Трактор» дома взял верх над «Северсталью» (3:2 Б.) в регулярном чемпионате КХЛ.

Основное время и овертайм завершились со счетом 2:2. У хозяев льда дублем отметился Пол Щехура, а гостей отличились Евгений Монс и Александр Мерескин.

В серии буллитов успех праздновал «Трактор» - автором решающего броска стал Виталий Кравцов.

Челябинцы занимают седьмое место в Восточной конференции, череповчане идут восьмыми на Западе.

28 ноября «Трактор» примет рижское «Динамо», а «Северсталь» в тот же день сыграет на выезде с магнитогорским «Металлургом».