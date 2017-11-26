«Спартак» на выезде обыграл «Ладу»
Матч регулярного чемпионата КХЛ «Лада» — «Спартак» завершился победой гостей – 4:1.
В составе победителей отличились Александр Дергачев, Дмитрий Калинин, Бен Максвелл и Лукаш Радил. У «Лады» гол в активе Иржи Новотны.
«Спартак» набрал 55 очков и занимает шестое место на Западе. У «Лады» 31 очко и 13-е место на Востоке.
28 ноября «Спартак» на выезде сыграет с «Автомобилистом», а «Лада» примет «Торпедо».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Лада» - «Спартак» - 1:4
Голы: Новотны, 21:05 – Дергачев, 18:03, Калинин, 24:23,Максвелл, 37:20, Радил, 43:37