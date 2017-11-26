В составе победителей отличились Александр Дергачев, Дмитрий Калинин, Бен Максвелл и Лукаш Радил. У «Лады» гол в активе Иржи Новотны.

«Спартак» набрал 55 очков и занимает шестое место на Западе. У «Лады» 31 очко и 13-е место на Востоке.

28 ноября «Спартак» на выезде сыграет с «Автомобилистом», а «Лада» примет «Торпедо».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Лада» - «Спартак» - 1:4

Голы: Новотны, 21:05 – Дергачев, 18:03, Калинин, 24:23,Максвелл, 37:20, Радил, 43:37