Вадим Епанчинцев: У «Лады» было несколько моментов, но Беспалов оставил нас в игре
Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой» (4:1).
- Хотел бы поздравить команду и болельщиков с победой. В первые десять минут хорошо сыграл Никита Беспалов – у хозяев было несколько моментов, но вратарь оставил нас в игре, пока команда привыкала к площадке. Во втором периоде забили хорошие голы, и, поведя в две шайбы, сыграли по счету: грамотно, дисциплинированно и самоотверженно, - передает слова Епанчинцева пресс-служба «Лады».