- Хотел бы поздравить команду и болельщиков с победой. В первые десять минут хорошо сыграл Никита Беспалов – у хозяев было несколько моментов, но вратарь оставил нас в игре, пока команда привыкала к площадке. Во втором периоде забили хорошие голы, и, поведя в две шайбы, сыграли по счету: грамотно, дисциплинированно и самоотверженно, - передает слова Епанчинцева пресс-служба «Лады».