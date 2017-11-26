- Надо как можно меньше удаляться, ЦСКА был чуть-чуть побыстрее в некоторых моментах, особенно в третьем периоде. В каждой игре нам чего-то чуть-чуть не хватает, надо больше работать. Нам тяжеловато, но есть и положительный момент: в команде нет равнодушных, все бьемся. Так получается, что проигрываем то в одну шайбу, то в пустые ворота получаем. Немного не хватает. Но мы движемся в правильном направлении, - передает слова Казакова «Р-Спорт».

Добавим, что после этой игры «Адмирал» с 36 очками расположился на 12-й строчке на «Востоке».