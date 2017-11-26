- Поздравляю «Динамо» с победой. Несмотря на счет, думаю, болельщики таким матчем остались довольны — было много обоюдных атак. Исключением стал лишь первый период, когда мы стали плести узоры, в то время как нужно было более нацелено работать на ворота соперника. Крупно проиграли по броскам, поэтому пришлось встряхивать команду в этом направлении. Мы хотели забить, все для этого делали, но не хватило в завершении. Во втором периоде игра осталась за нами. Парни оббили штанги соперника, было много возможностей в неравных составах, но, повторюсь, нам не хватило в завершении. А вот три реализованных большинства соперником предопределили исход матча. Будем дальше работать с нашими спецбригадами, – передает слова Зубова пресс-служба минского «Динамо».