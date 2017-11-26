В составе «Каролины» отличились Джош Джурис, Виктор Раск и Джастин Уильямс. У «Нэшвилла» забивали Виктор Арвидссон, Маттиас Экхольм и Крэйг Смит. Решающий буллит в активе Себастьяна Ахо.

«Каролина» набрала 24 очка и занимает 11-е место на Востоке. У «Нэшвилла» 31 очко и четвертое место на Западе.

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«Каролина» - «Нэшвилл» - 4:3 Б

Голы: Джурс, 03:35, Раск, 31:37, Уильямс, 45:49, Ахо, 65:00 Б – Арвидссон, 15:36, Экхольм, 30:32, Смит, 51:15