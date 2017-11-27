В рамках регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» дома по буллитам обыграл «Ванкувер» со счетом 4:3.

Основное время встречи завершилось со счетом 3:3. У хозяев льда шайбы забросили Йеспер Фаст, Михаэль Грабнер и Джимми Веси, а у гостей – Луи Эрикссон, Джейк Виртанен и Сэм Ганье.

Овертайм также победителя не выявил, в серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Рейнджерс». Победный буллит в активе Джимми Веси.

Российский форвард команды из Нью-Йорка Павел Бучневич провел на льду почти 18 минут, не реализовал послематчевый буллит и завершил встречу с показателем полезности «-1».

«Рейнджерс» с 28-ю очками занимает седьмое место в Восточной конференции, а «Ванкувер» расположился на восьмой строчке на Западе, имея в активе на два очка меньше.