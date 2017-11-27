- Норвежский "Сторхамар" еще на прошлой неделе объявил о переходе Торесена в СКА. Чья была эта инициатива - вернуть его?

- СКА никогда не прерывал контакт с Патриком. Возможность его возвращения возникла не вчера. В начале декабря он приедет в расположение команды. Торесен добавит СКА конкуренции и мощи в атаке.

- К какому матчу его стоит ждать?

- Это уже спортивное колдовство (смеется). Когда будет готов, тогда и выйдет, - сказал Медведев корреспонденту "Советского спорта в Санкт-Петербурге".