Патрик Торесен в ближайшее время начнет тренироваться в составе СКА, сообщил «Советскому спорту в Санкт-Петербурге» Александр Медведев.

Заместитель председателя совета директоров СКА Александр Медведев подчеркнул, что норвежец присоединится к петербуржцам в начале декабря.

Напомним, 26 ноября Торесен провел последний матч за норвежский "Сторхамар".

Торесен выступал за СКА с 2011 по 2015 годы. В составе СКА нападающий становился обладателем Кубка Гагарина (2015). Также норвежец играл за "Салават Юлаев", с которым выиграл Кубок Гагарина в 2011 году. Всего в регулярных чемпионатах КХЛ Торесен провел 292 матча и набрал 282 (117+165) очка. В 98 играх плей-офф он отметился 82 (27+55) баллами.

После ухода из СКА 34-летний хоккеист играл за "Юргорден", "Цюрих" и "Сторхамар". В чемпионате Норвегии-2017/18 Торесен набрал 23 (7+16) очка за 22 игры.