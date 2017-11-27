- У вас есть претензии к Скривенсу в этом сезоне?

- В начале сезона у нас были небольшие проблемы в концовках матчей, но сейчас этого нет. Все победы в этом сезоне мы одержали с Беном и в данный момент у нас с ним нет никаких проблем.

- Почему тогда ситуация с вратарями непростая?

- Второй вратарь - Кареев - растет, он молодой вратарь, а команда нуждается в победах. И сейчас нам нужно выигрывать каждый матч.

- Почему вместо Кареева не попробуете вратарей «Тороса»? Федотов неплохо выглядел в матче против СКА, Хомченко сделал несколько «сухарей».

- Оба вратаря «Тороса» играли очень хорошо. Мы говорили с Леонидом (Вайсфельдом) две-три недели назад. На днях я смотрел игру «Тороса» и Федотов снова играл хорошо. Но сейчас у нас не лучшее время для экспериментов.