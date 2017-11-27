Эркка Вестерлунд: Со Скривенсом у нас нет никаких проблем
Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд — о ситуации с вратарями в команде.
- У вас есть претензии к Скривенсу в этом сезоне?
- В начале сезона у нас были небольшие проблемы в концовках матчей, но сейчас этого нет. Все победы в этом сезоне мы одержали с Беном и в данный момент у нас с ним нет никаких проблем.
- Почему тогда ситуация с вратарями непростая?
- Второй вратарь - Кареев - растет, он молодой вратарь, а команда нуждается в победах. И сейчас нам нужно выигрывать каждый матч.
- Почему вместо Кареева не попробуете вратарей «Тороса»? Федотов неплохо выглядел в матче против СКА, Хомченко сделал несколько «сухарей».
- Оба вратаря «Тороса» играли очень хорошо. Мы говорили с Леонидом (Вайсфельдом) две-три недели назад. На днях я смотрел игру «Тороса» и Федотов снова играл хорошо. Но сейчас у нас не лучшее время для экспериментов.