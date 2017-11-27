Александр Мерескин: Подарком со стороны судей не распорядились
Нападающий «Северстали» Александр Мерескин — о поражении от «Трактора» (2:3 Б.) в регулярном чемпионате КХЛ.
- В чем причина того, что в первом периоде команда пропустила две шайбы?
- В первом периоде мы могли сделать счет 2:0 в свою пользу. Были выходы два в один и один в ноль, но не реализация этих моментов, возможно, сыграло с нами злую шутку. Потом получили две шайбы. Пришлось отыгрываться с 0:2, весь матч посвятили этому.
- О чем говорили в раздевалке после первого периода?
- Надо чаще доставлять шайбу на пятак, не играть в углах, стараться добивать шайбу. Нужны прямые атаки.
- Почему не получилось взять три очка?
- Не забили третью шайбу. В принципе могли в овертайме победить, но нужно было забивать при игре пять на три. Это был подарок со стороны судей, но, к сожалению, не смогли реализовать эти моменты. За это нас соперник и наказал.