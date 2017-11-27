25-летний россиянин является воспитанником московского ЦСКА. На протяжении трех сезонов он защищал цвета армейцев в МХЛ, становился чемпионом этой лиги в сезоне 2010/11.

Затем форвард отправился за океан, отыграв 61 встречу в рядах команды «Индиана Айс» в USHL.

Вернувшись в Россию в 2013 году, Плотников выступал за клубы КХЛ - «Югру», новокузнецкий «Металлург», «Спартак» и «Адмирал». Всего в лиге он провел 137 матчей, набрав 39 (19+20) очков.

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