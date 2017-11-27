Нападающий присоединился к команде в Санкт-Петербурге, где «Барыс» сегодня сыграет со СКА.

- В первую очередь, я в восторге от предстоящей игры. Всегда есть небольшое волнение перед дебютом в новой команде. Я действительно счастлив по поводу текущей ситуации. Это отличная возможность для меня, новый старт. «Барыс» - хорошая команда, надеюсь, что смогу сделать вклад в то, чтобы сделать ее еще лучше, - сказал Райт.

- Уже успел поговорить с тренерским штабом и игроками?

- Да, я встретился с командой в воскресенье на тренировке. Познакомился с коллективом. Поговорил с тренерским штабом, узнал и понял ожидания тренеров от моей игры.

- С кем из ребят ты был знаком до перехода в «Барыс»?

- До перехода я был знаком только с Линденом. Он, как и я, родился в Саскатуне. Мы немного занимались и тренировались летом. Но я играл против «Барыса» в этом сезоне, а также в минувших кампаниях, поэтому многих ребят я знаю.

- Похоже, что карьера частенько сводила тебя с казахстанскими игроками. Ты забросил первый гол в НХЛ уроженцу Казахстана Евгению Набокову. Играл в одной команде с другим нашим соотечественником Николаем Антроповым ...

- Очень интересно, я не знал всех подробностей про Набокова, знаю лишь, что он был очень хорошим вратарем. Ник (Антропов) и я вместе играли в течение сезона за «Виннипег». Он отличный парень, всегда был любезен и приветлив со мной. Я его большой фанат - он очень хороший игрок.