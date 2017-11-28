Защитник СКА Антон Белов был выведен клубом из списка травмированных игроков, говорится в сообщении официального сайта КХЛ.

27 ноября тренер армейцев Владимир Федосов сообщил, что хоккеист тренируется в основной группе. Главный тренер команды Олег Знарк после матча с «Барысом» (9:1) отметил, что защитник может выйти на лед в следующей игре.

Последний матч в КХЛ Белов провел 23 сентября, когда СКА обыграл «Югру» (9:1). В сезоне 2017/2018 31-летний защитник сыграл шесть матчей и набрал три (1+2) очка.

Напомним, ближайший матч команда Олега Знарка проведет 29 ноября в Ледовом дворце против «Авангарда». Встреча начнется в 19:30. СКА лидирует в Западной конференции и общей таблице КХЛ, имея в активе 96 очков после 36 игр.