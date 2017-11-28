Напомним, что комиссия МОК 5 декабря должна принять решение по поводу участия спортсменов РФ в ОИ-2018.

«Верю, что сборная России по хоккею поедет на Олимпиаду. Все наши хоккеисты соблюдают антидопинговые правила. Наша команда – традиционный фаворит на любых соревнованиях. Мы все надеемся, что наша сборная примет участие в Олимпиаде под российским флагом, а на соревнованиях будет играть наш гимн», - передает слова Буре «Р-Спорт».

«Даже в непростой политической обстановке хоккейные руководители и спортсмены все равно действуют сообща. Каждый делает все, что может. Олимпийский хоккейный турнир без России будет уже совсем другим соревнованием», - добавил Буре.