Хоккеисты «Автомобилиста» на своем льду переиграли «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:2.

Хет-трик у хозяев на свой счет записал Анатолий Голышев, еще одну шайбу забросил Михал Чайковски. В составе москвичей отличились Виктор Комаров и Александр Хохлачев.

После этой игры «Автомобилист» набрал 62 очка и занимает четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Спартак» с 55 баллами находится на шестом месте на «Востоке».

В следующей игре «Спартак» 30 ноября в гостях сыграет с «Металлургом». В тот же день «Автомобилист» дома встретится с «Северсталью».