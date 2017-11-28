Чешская и финская федерации хоккея направили в Международную федерацию хоккея письма с просьбой допустить сборную РФ до ОИ-2018.

«Сегодня мы получили письма от федераций Чехии и Финляндии в поддержку участия сборной России. На данный момент только эти две федерации», - цитирует ТАСС главу IIHF Рене Фазель.

Напомним, что 5 декабря исполком МОК примет решение по поводу участия сборной России в Олимпиаде в Пхенчхане.