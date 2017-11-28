«Сегодня мы получили письма от федераций Чехии и Финляндии в поддержку участия сборной России. На данный момент только эти две федерации», - цитирует ТАСС главу IIHF Рене Фазель.

Напомним, что 5 декабря исполком МОК примет решение по поводу участия сборной России в Олимпиаде в Пхенчхане. 

Теги

Нажимая кнопку «Зарегистрироваться» Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте. Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.

Введите свою почту для восстановления пароля

Чтобы проголосовать, нужно войти или зарегистрироваться.