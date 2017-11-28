Международная федерация хоккея прокомментировала возможное отстранение сборной России от участия в ОИ-2018 в Пхенчхане.

«Степень, в которой МОК ищет карательные меры в случае России, ставит под угрозу здоровье хоккея. Роль России в развитии хоккея не может быть занижена. Эта страна является основой, на которой зиждется наследие нашего спорта», - говорится в сообщении на официальном сайте IIHF.

Напомним, что МОК 5 декабря примет решение по поводу участия сборной России в Олимпийских играх в Пхенчхане.