«Степень, в которой МОК ищет карательные меры в случае России, ставит под угрозу здоровье хоккея. Роль России в развитии хоккея не может быть занижена. Эта страна является основой, на которой зиждется наследие нашего спорта», - говорится в сообщении на официальном сайте IIHF.

Напомним, что МОК 5 декабря примет решение по поводу участия сборной России в Олимпийских играх в Пхенчхане. 

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