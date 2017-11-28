«Олимпийские игры – лучшее соревнование в мире, они проводятся раз в четыре года. Быть олимпийским чемпионом – лучшее, чего может добиться спортсмен. У нас отняли одну Олимпиаду, это печально. У нас не так много возможностей представлять свою страну. Нас лишили такого шанса, это очень ранит», - цитирует Бобровского The Athletic.

Добавим, что Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.